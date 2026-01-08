Lorenzo Pistis sindaco dei piccoli 

Sarà Lorenzo Pistis il primo cittadino dei più piccoli. Ha conquistato la fascia tricolore dopo una campagna elettorale serrata e che l’ha visto superare gli altri otto contendenti al titolo: Elena Aresu, Claudia Pillonca, Enrico e Diego Piroddi, Michele Boi, Melissa Demurtas, Antonio Pani e Greta Piu. Insieme a un emozionatissimo Lorenzo («non me lo sarei mai aspettato, farò del mio meglio») sono stati eletti ventisei consiglieri tra i bambini che hanno partecipato al progetto, quelli delle quarte e delle quinte classi della primaria e della prima e della seconda delle medie. Entusiasta la dirigente dell’istituto comprensivo e sostenitrice del progetto, Tiziana Onnis, «È stata una bella giornata, un percorso di democrazia allargata che parte dal basso ma soprattutto di educazione civica. Un’occasione per costruire un gruppo che stimolerà e creerà un confronto con gli altri attori del territorio e per capire il funzionamento della macchina organizzativa della democrazia. Sarà un organo consultivo per l’amministrazione».

La scuola ha già messo a disposizione del consiglio dei piccoli un facilitatore che aiuterà i ragazzi a muoversi all’interno di questo percorso. Il consiglio comunale dei ragazzi potrà esprimere le proprie idee, proposte e confrontarsi su materie come le politiche ambientali, lo sport, la scuola, la cultura e lo spettacolo, il volontariato e l’associazionismo. La vice sindaca Maria Tegas esprime soddisfazione. «Una giornata speciale di democrazia partecipata che ci rende orgogliosi nel vedere tutti questi giovani che si mettono a disposizione della comunità, dando prova di grande senso civico».

