Lorenzo Patta primeggia a Roma ed è pronto per la Coppa Europa 

Marcell Jacobs ha dato forfait (deve rivedere il proprio programma di allenamento), ma la quinta edizione dello “Sprint festival di Roma” allo Stadio dei Marmi ha dato comunque spettacolo e in copertina è finito l’oristanese Lorenzo Patta. Lui e l’altro azzurro Fausto Desalu hanno chiuso i 100 metri in 10’’25 maha vinto l’oristanese per soli tre millesimi. Ottimi segnali in vista della Coppa Europa in programma a Madrid dal 26 al 29. Sono 51 gli azzurri convocati dal dt Antonio La Torre e tra loro ci sono lo stesso Patta e Filippo Tortu.

Stefano Mei, presidente Fidal, si è detto «contento perché abbiamo dimostrato in questi anni che l’atletica non è fatta solo di punte ma da tanti ragazzi che provano a vincere». Il pubblico è stato esaltato anche dal triplista cubano naturalizzato italiano Andy Diaz e dalla velocista Zaynab Dosso (natali in Costa d’Avorio).

RIPRODUZIONE RISERVATA