«Lorenzo non c’è più, dobbiamo stare vicini alla sua famiglia» 

È stato un addio straziante quello a Lorenzo Salis, il ventottenne senorbiese deceduto martedì mattina mentre eseguiva lavori di ristrutturazione nella sua casa di via Umbria. Allevatore, padre di due bambini, la sua morte ha lasciato sgomenta la comunità e i tanti amici e parenti che increduli i sono stretti nel dolore alla famiglia e alla compagna, Gloria Pireddu.

Salis era molto amato in paese, non sono mancate le testimonianze d’affetto dalle persone che gli hanno voluto bene e che hanno riempito la chiesa e la piazza, accogliendo e accompagnando il feretro del giovane. «È difficile in momenti così dolorosi non porci determinate domande sul perché accadano queste tragedie - queste le toccanti parole del parroco don Giancarlo Dessì durante l’omelia - Vedo tanti giovani in chiesa e questo momento drammatico è anche un’occasione di unione e condivisione del dolore tra le due comunità, quella di Senorbì e quella di Guasila, il paese della mamma di Lorenzo. È ora importante il silenzio, il rispetto della sofferenza e la preghiera per il giovane papà. Usciti di qui non bisogna dimenticarsi dei suoi bambini, della compagna e della famiglia, la comunità deve stargli vicino e continuare a dimostrare loro affetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA