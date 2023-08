Lorenzo Milesi quinto nella prova in linea U23 

Glasgow. Ultimi fuochi per i Mondiali di ciclismo a Glasgow, che si chiuderà oggi con la prova in linea riservata alle donne élite, mentre ieri Lorenzo Milesi è arriv ato quinto nella prova in linea U23. Già vincitore della gara a cronometro, l’azzurro è stato tra i protagonisti della corsa vinta con lieve distacco dal francese Axel Laurance sul portoghese Antonio Morgado e lo slovacco Martin Svrceck. Milesi è stato preceduto di un soffio anche dal britannico Rootkin-Gray.

Nella prova cross country di mountain bike l’italiano Luca Braidot, 32enne di Gorizia, si è classificato settimo in una gara vinta dal britannico Thomas Pidcock davanti al neozelandese Sam Gaze e allo svizzero Nino Schurter. Il favorito Van Der Poel è caduto dopo due minuti e si è ritirato.

Oggi per la prova in linea femminile, nonostante l’assenza per infortunio della campionessa in carica Elisa Longo Borghini, fermata da un problema alla coscia sinistra, l’Italia ha un team preparato e punta su Silvia Persico ed Elisa Balsamo. La prima, 26enne di Alzano Lombardo, vuole il podio come un anno fa in Australia, quando arrivò terza alle spalle di Annemiek van Vleuten e Lotte Kopecky. Balsamo, 25 anni, di Cuneo, campionessa iridata 2021, proverà a ripetersi nonostante il tracciato non sia adatto alle sue caratteristiche e lei non sia nella condizione migliore dopo una stagione complicata. Il percorso scozzese è ricco di curve e strappi, si adatta a chi sa rilanciare la bici e resistere a lunghi sforzi continui senza alcun momento di riposo. L’Italia può contare anche su Soraya Paladin ed Elena Cecchini, ma il team favorito è sicuramente quello olandese, che schiererà atlete quali Van Vleuten, Demi Vollering, Lorena Wiebes e Marianne Vos.

Tra le favorite per la vittoria ci sarà anche Kopecky, la belga che ha già collezionato due ori e un bronzo su pista.La Gran Bretagna si affiderà a Lizzie Deignan e alle promettenti Anna Henderson e Pfeiffer Georgi. Ambiranno al podio anche la Germania con Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind e Antonia Niedermaier , la Francia c on Audrey Cordon-Ragot e Juliette Labous e la Danimarca c on Emma Norsgaard, Amalie Dideriksen e Cecile Ludwig.

