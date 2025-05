Lorenzo Flaherty: «Finalmente a casa» 

Una commedia, per cambiare. E ritrovare il teatro e l’amata Sardegna. Lorenzo Flaherty torna sull’Isola con “L’Onorevole, il Poeta e la Signora”, in cartellone sabato (20.30) e domenica (19.30) al Teatro del Segno di Is Mirrionis a Cagliari per la regia di Francesco Branchetti, con cui condivide anche la scena (con loro Isabella Giannone).

«Ho voluto fortemente tornare a Cagliari, intanto perché adoro questa città e la nostra bellissima Sardegna, dove mi sento a casa, e poi perché così completiamo il giro delle regioni d’Italia», dice l’attore romano, 58 anni a novembre e 30 di carriera tra cinema e televisione, sposato proprio con una cagliaritana, Roberta Floris. «Quando abbiamo messo in scena lo spettacolo, a febbraio, era per fargli fare rodaggio, invece abbiamo già superato le 40 repliche, che a fine tournée saranno 51», aggiunge. «Dopo “Il visitatore”, un’opera straordinaria che parla di un Freud ottantaduenne, che durante la notte, in una Vienna occupata dai nazisti, mentre attende notizie della figlia portata via dalla Gestapo si ritrova a che fare con uno sconosciuto che gli dice di essere Dio, avevo rivelato a Francesco il sogno di fare una commedia. Lui mi ha proposto questo testo». Del grande Aldo De Benedetti. «È la prima che faccio a teatro, ed è incredibile».

Nella commedia interpreta l’onorevole Leone Savasta: il politico a cui si è ispirato?

«Bella domanda (ride). Ho cercato spunti nel panorama degli ultimi 10 anni, poi, però, provando e riprovando, mi sono reso conto che questo personaggio, atipico, si distacca dallo stereotipo dei nostri politici. È un onorevole che nel momento in cui gli si presenta a casa un poeta che inizialmente scambia per ladro, un autore che non ha avuto successo, si riscopre sensibile, riuscendo a intravedere la disperazione del suo ospite e finendo per firmare le sue commedie per aiutarlo a svoltare. Da lì si scatenano tutta una serie di colpi di scena e di equivoci. Ma la commedia in sé è un diario degli equivoci».

Il lato che le piace di più del suo personaggio?

«È molto dinamico per la commedia, ma al tempo stesso goffo, e arriva sempre in ritardo sulle cose. Leone è un politico per bene, onesto, che parte cercando di conquistare le simpatie di una giornalista, risultando nel suo modo di fare impacciato, tanto che lei, più scaltra, quasi lo prende in giro, salvo tornare affascinata quando lui viene riconosciuto come scrittore: peccato che, scoperto chi è il vero autore, lei si innamori infine del poeta. È un politico pulito, trasparente, che si ritrova alla mercé di due personaggi più furbi di lui, e che per questo ispira grande simpatia: l’accoglienza del pubblico la dice lunga».

Professionalmente, cosa le manca?

«Il musical: è la prossima sfida. Non prima di un anno e mezzo, però. Spero, e ne stiamo parlando, di portare in Sardegna “Il visitatore”. Il teatro è stato una grande riscoperta: ho iniziato facendo teatro. Poi, ho avuto una continuità durata tanti anni sul set, dove a fine settembre tornerò per “La stirpe del male”: è un film di Francesco Marino, che mi ha già diretto in “La cornice” con Maria Grazia Cucinotta e Flavio Bucci. Un film d’azione, che si girerà in Marocco, horror-fantasy splatter, e tutto questo mi fa sorridere, perché sottolinea quanto sia bello questo lavoro e l’importanza per un attore moderno di cimentarsi in più generi differenti, al cinema come a teatro».

