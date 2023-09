Lorenzo e Valentina hanno detto sì 

Uniti dalle catene e dall’amore, Lorenzo Atzeni, 25 anni, e Valentina Plaitano, 21, sono ufficialmente marito e moglie. Una giornata di grandi emozioni, a Selargius, per il tradizionale rito di Sa Coja Antiga. Commozione e gioia negli occhi degli sposi, che di fronte alle promesse eterne e al fatidico sì non hanno saputo trattenere le lacrime, davanti a un pubblico accorso numeroso nonostante la giornata sia stata funestata dalla tragedia di Najibe Zaher, figlia del consigliere comunale Omar, morta all’alba assieme a un’amica e due amici in un incidente in viale Marconi.

La cerimonia

Intorno alle 8 la vestizione, prima lo sposo nella Casa del canonico Putzu, seguita da quella della sposa a Casa Ligas, in via Rosselli. Entrambi bellissimi in abiti tradizionali: lui in camicia bianca, corpetto viola e mantella nera, lei con l’abito color porpora e corallo, abbellito da preziosi gioielli e ricami dorati, il velo bianco, e il fazzoletto tra le mani. Dopo la benedizione delle madri dei giovani, ha preso il via il corteo nuziale, accompagnato da ornati carri di buoi, gruppi folk, launeddas e a seguire il sindaco di Selargius, Gigi Concu, insieme all’amministrazione comunale, i sindaci dei Comuni vicini e alcuni assessori regionali.

«Trovo sia giusto sposarsi da giovani e costruire presto una famiglia. Auguro a Valentina e a Lorenzo la serenità e tutto il bene del mondo. La ricchezza maggiore di questo evento è far sentire il nome di Selargius nel tempo, l’antico sposalizio richiama tantissimi turisti, è un paese ricco di tradizioni e sta diventando sempre più attrattivo», ha dichiarato orgoglioso Concu.

Entusiasta anche l’assessora alle politiche culturali e turismo, Oriana Bernardi: «È un evento della comunità, con una notevole partecipazione di tutti. È meraviglioso vedere dei ragazzi così giovani, li ammiro tantissimo, sono molto coraggiosi».

Il sì e i 66 anelli

Alle 11,30 la cerimonia nuziale in campidanese, celebrata da Don Elenio Abis, con letture e canti in sardo. Commoventi le promesse d’amore: «Deu, Lorenzo, arricciu a tui, Valentina, cumenti sposa mia, e promitu de t’essiri fedeli sempiri, in s’allirghia e in su dolori, in sa saludi e in sa maladia, e de ti stimai e ti onorai totus is dis de sa vida mia», formula ripetuta successivamente dalla sposa.

Il parroco, durante la cerimonia, ha dedicato un pensiero alle vittime dell’incidente e alle loro famiglie: «Vogliamo affidare alla madonna queste quattro giovani vite, una di queste riguarda una famiglia di Selargius, affidiamo a Maria non solo le vite ma anche i familiari affinché, in questo momento di dolore e sofferenza possano sentire l’aiuto e la consolazione della nostra madre del cielo». La cerimonia si è conclusa con l’unione della catena nuziale: sessantasei anelli che simboleggiano il legame indissolubile della nuova coppia. Emozionati gli sposi che hanno liberato le colombe all’uscita dalla parrocchia, per poi procedere con un breve ballo in piazza, e l’ultima tappa nel tempio romanico di San Giuliano per il rito delle promesse d’amore, che saranno custodite nella teca per venticinque anni, con tanto di sigillo in ceralacca. «È un evento che segna la nostra identità selargina, porta avanti la tradizione dell’antico sposalizio del 1700», ha detto il presidente della Pro loco di Selargius, Gianni Frau.

I festeggiamenti sono proseguiti la sera con lo spettacolo folk del Gruppo Belohrad della Repubblica Ceca. Il sindaco e gli amministratori ospiti hanno deciso di non presenziare, in segno di lutto. Valentina e Lorenzo, invece, hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita, insieme.

