Lorenzi: livello alto  ma il torneo crescerà 

Cosa le è piaciuto in queste prime giornate?

«Sì. Il livello è alto ed è quello che ci aspettavamo. Abbiamo la fortuna di avere un torneo così che non è scontato».

Il torneo è come ve lo aspettavate?

Sul proprio taccuino, il direttore tecnico del torneo, Paolo Lorenzi, comincia a prendere nota di ciò che sta accadendo a Monte Urpinu. «Un’annotazione positiva», dice, «è che ci sono tanti ragazzi a vedere il torneo e la presenza dei più giovani è fondamentale per la promozione che stiamo facendo. Tanta gente e anche oggi (ieri, ndr ) nelle partite finite al terzo set abbiamo assistito a battaglie di altissimo livello».

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Sul proprio taccuino, il direttore tecnico del torneo, Paolo Lorenzi, comincia a prendere nota di ciò che sta accadendo a Monte Urpinu. «Un’annotazione positiva», dice, «è che ci sono tanti ragazzi a vedere il torneo e la presenza dei più giovani è fondamentale per la promozione che stiamo facendo. Tanta gente e anche oggi (ieri, ndr ) nelle partite finite al terzo set abbiamo assistito a battaglie di altissimo livello».

Il torneo è come ve lo aspettavate?

«Sì. Il livello è alto ed è quello che ci aspettavamo. Abbiamo la fortuna di avere un torneo così che non è scontato».

Cosa le è piaciuto in queste prime giornate?

«Mi viene da dire la partita tra Passaro e Gannessi, è stato un grandissimo match. Passaro ha avuto anche un match point, lui è una delle nostre promesse, avrà la wild card a Roma, Giannessi è stato un top 100 e ha reagito bene. È bellissimo vedere queste battaglie tra italiani».

Cosa dice a chi è indeciso se andare o no al torneo?

«Non si può indugiare, quando si ha la fortuna di avere il grande tennis che arriva in Sardegna. Se togliamo gli Internazionali a Roma e le Finals, questi sono i più importanti tornei che si giocano in Italia: è una grande occasione per assistere dal vivo a match di tennis di alto livello».

Che margini di crescita ha il torneo, anche restando in questa categoria dei 175?

«In questo momento è il torneo più grande che si potesse avere e la Fitp è riuscita a conquistarlo. Poi l’obiettivo sarà di avere giocatori più forti nei prossimi anni è sarà sicuramente così. La risposta di Cagliari e della Sardegna è stata eccezionale».

Per Lorenzi è un ritorno...

«Sì, ho giocato il Challenge a Cagliari a inizio carriera, nel 2001. ma è passato tanto tempo. Allora ero uscito nelle qualificazioni, ma ho un bel legame con la Sardegna e vengo molto volentieri. E poi la cornice del Tc Cagliari con quel campo centrale è davvero fantastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata