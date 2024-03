Lorenzi: che torneo a Cagliari 

La sua prima direzione di un torneo internazionale, a Cagliari nel 2023, gli ha procurato non solo la conferma per il Sardegna Open 2024, ma anche la “nomina” a direttore degli Internazionali d’Italia a Roma, condiderato il quinto Slam della stagione Atp. Paolo Lorenzi sta già lavorando per regalare alla città e ai tifosi una seconda edizione perfetta dell’Atp 175, in programma dal 29 aprile al 5 maggio al Tennis Club di Monte Urpinu.

«Cagliari è un 175 atipico, perché la lista dei giocatori già iscritti, che sicuramente si arricchirà di altri nomi di peso, è davvero di alto livello», ha detto Lorenzi, intervistato da Lele Casini ed Enrico Pilia, «l’effetto Miami, poi Monte Carlo e Madrid contribuiranno poi ad aumentare l’attesa del pubblico». Già, il pubblico: «Cagliari può contare su un grande numero di appassionati, mi auguro come l’anno scorso di vedere sugli spalti tanti bambini, perché il nostro movimento, che scoppia di salute, ha comunque bisogno di nuovi e sempre più giovani sostenitori». Un nome su cui puntare? «Sicuramente un italiano», ha detto l’ex numero 1 d’Italia e 33 del ranking Atp.

RIPRODUZIONE RISERVATA