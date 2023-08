Lorenzelli dona opera al monastero 

Una nuova opera nella cappella del monastero delle Carmelitane. L’ha realizzata e donata l’artista Tiziana Lorenzelli. Si tratta di un crocifisso nella chiesa di Mater Salvator. Un messaggio di luce spiritualità, un invito a contemplare ciò che va oltre e lega passato e presente. Rappresenta anche un omaggio al progettista del monastero Savin Cuoelle, creatore dello stile della Costa Smeralda, promosso dal Presidio turistico nuorese, seconda Pro Loco. Con «massimo rispetto per la sua sacralità e per le monache che vi risiedono, intendiamo mettere in programma una serie di iniziative per approfondire la comprensione di questo complesso monumentale promuovendo un sito culturale straordinario ancora poco conosciuto», dicono gli operatori del Presidio. Il primo passo è stato collocare il crocifisso creato e donato dall'artista Tiziana Lorenzelli, dal titolo “Fractalis passion. Simulacrum sacrarium”. Non è casuale: l’artista e designer, infatti, ha avuto modo di confrontarsi con Savin Couëlle. L’opera, realizzata tramite il processo dell’aluflexia, tipico dei lavori di Lorenzelli, riporta il colore oro come metafora di luce. La Pro Loco intende anche pubblicare un libro sulla storia del monastero, del suo architetto e dell’impresa Santoni che l’ha costruito. (g. pit.)

