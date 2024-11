Lorente-Grandelli, Europeo dei Piuma in palio a Carbonia  

Partiamo da un fatto: un incontro così prestigioso, nel mondo del pugilato isolano, non si vedeva da un anno. Da quando Patrick Cappai ha conquistato il titolo mondiale Youth Wbc (poi difeso all'inizio della scorsa estate). Il 13 dicembre a Carbonia, nel clou della Dazn boxing night, il Francesco Grandelli (18-3-2) incrocerà i guantoni con il campione europeo dei pesi piuma in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente (19-0-1), per provare a conquistare la cintura continentale. l’occasione gliela offre Luciano Abis che con la (sua) Bazooka Events organizza la serata di pugilato (in collaborazione con la Opi Since 82). Per Lorente sarà la prima difesa del titolo conquistato lo scorso luglio a Tirana battendo ai punti Mauro Forte. Seconda occasione per diventare campione europeo, invece, per Grandelli, dopo la sconfitta per cappaò alla prima ripresa a maggio del 2023 contro Forte. «Riportiamo il grande pugilato in Sardegna, in questo caso a Carbonia, con un grande titolo in palio e tanti match con professionisti dei alto livello», dice Luciano Abis.

Ricchissimo anche il “sottoclou” della riunione di Carbonia. saranno, infatti, protagonisti il massimo leggero Fabio Turchi (23-3), l’ex campione europeo piuma Mauro Forte (20-1-2), il campione del mondo Silver dei piuma Patrick Cappai (11-0), il super welter monegasco Hugo Micallef, e Fabio Crobeddu (Ap Sardegna). Ma da non perdere anche la sfida tra due talenti della boxe sarda: i superwelter Sebastiano Argiolas (Elmas Boxe) e Stefano Lai (Ap Sardegna).

Appena otto giorni più tardi, il 21 dicembre, stavolta al palasport di Serdiana la Bazooka Events organizzerà un’altra riunione di pugilato con passaggio televisivo su Sky. Oltre al laziale Muhamet Qamili, imbattuto campione del mondo Silver, saranno protagonisti anche Silvia Bignami (campionessa europea in carica dei pesi minimosca), il peso leggero Jonathan Rubino e diversi incontri tra alcuni dei migliori pugili dilettanti sardi. «Saranno due serate di grande boxe, un grande per spettacolo per gli amanti del pugilato e dello sport in genere», dice ancora Abis.

Prima, però, il 6 dicembre, a Calangianus tutta la Sardegna farà il tifo per Cristian Zara: il già campione europeo Silver dei mosca incrocerà i guantoni con Mohammed Obbadi. In palio il titolo internazionale Wbc dei supermosca.

RIPRODUZIONE RISERVATA