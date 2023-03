Lorefice e Scarpa  sosterranno  Mauro Usai  

Gli assessori con delega ai Servizi sociali e alla Pubblica istruzione sciolgono le riserve sull’indirizzo politico futuro e annunciano la preparazione di una lista civica a sostegno di Usai. Si chiamerà “Uniti per Iglesias”, così Angela Scarpa e Alessandro Lorefice ufficializzano l’intento di sposare il progetto della coalizione di centrosinistra: «Accogliamo con entusiasmo la disponibilità manifestata dal sindaco Usai a ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative per proseguire nel cammino intrapreso cinque anni fa e che ci ha visto protagonisti, insieme, del cambiamento della nostra città. - spiegano Scarpa e Lorefice - Forti del lavoro svolto da assessori e consapevoli dell’importanza e della necessità di dare continuità ad un’azione amministrativa che ha portato grandi e tangibili risultati per la crescita e lo sviluppo d’Iglesias, senza indugi abbiamo deciso di scendere in campo con la lista civica “Uniti per Iglesias”».

Dopo la decisione di Ignazio Mocci e Eleonora Deidda di uscire dalla maggioranza (sosterranno il progetto civico di Giuseppe Pes), la richiesta del ritiro della delega degli assessori (per i due erano considerati “espressione del gruppo Piazza Sella”) non è stata accolta dal primo cittadino e ora Scarpa e Lorefice spiegano i motivi della decisione presa: «La nostra priorità sarà sempre dare risposte concrete e trovare soluzioni per il bene comune. - spiegano - La lista nasce dalla volontà di andare oltre le tradizionali apparenze partitiche, per essere la casa comune di chi vuole guardare solo all’interesse della propria comunità».

