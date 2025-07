Loredana Bertè, la ragazzaccia stasera ad Alghero 

Loredana Bertè arriva all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, stasera, alle 21, per l’unica data sarda del tour “50 da Ribelle”. Organizzato da R&G Music e da Vadilonga, con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, che a grande richiesta hanno messo a disposizione nuovi biglietti, l’evento celebrerà i 50 anni di una carriera leggendaria.

Loredana Bertè, di che pasta è fatta lo farà capire subito. L’esordio, del ’69, nel musical “Hair”. Il successo nel ’75 con il singolo “Sei bellissima” e il bis, nel ’78, con “Dedicato”, capolavoro firmato da Ivano Fossati. Una scalata continua, le collaborazioni con Mango, Bruno Lauzi, Pino Daniele, Ivan Graziani e molti altri. Gli anni 80, il burrascoso amore con Bjorn Borg, il divorzio nel ’92. Poi, il dolore più grande: il 12 maggio ’95, muore Mimì. Nulla sarà più lo stesso. Cadute e rinascite, fino al Sanremo 2016, vincitrice morale con “Cosa ti aspetti da me” e, nel 2024, Premio Mia Martini per “Pazza”.“Ma quale musica leggera” battezza la nuova Bertè. Sforna hit come “Non ti dico no” coi Boomdabash, “Che sogno incredibile” con Emma e “Bollywood”, scritta da Riccardo Zanotti per l’album “Manifesto”. Bertè, 50 anni da ribelle.

