Corso Vittorio Emanuele.
20 ottobre 2025 alle 00:15

L’Ordine di Malta in festa: «Noi, al servizio di chi ha bisogno di aiuto» 

Bande rosse al braccio, mani tese e nuove tecnologie per salvare vite. Cagliari è una delle 34 città italiane coinvolte nella Giornata Internazionale dell’Ordine di Malta. Sabato nel Corso Vittorio Emanuele, c’è stata l’occasione per raccontare e mostrare le tante attività che ruotano attorno ad uno dei più antichi corpi speciali ausiliari dell’Esercito italiano.

Dal primo soccorso all’assistenza in mare, dal volontariato nelle carceri alla mensa dei poveri della chiesa San Carlo Borromeo in viale Ciusa, fino ai droni intelligenti per la prevenzione degli incendi e per il controllo del territorio, sia in mare che a terra.

A guidare il gruppo militare sardo, istituito nell’isola nel novembre del 2024, è il comandante Simone Palombi: «Siamo in fase di arruolamento e di sperimentazione di droni con tecnologie avanzate per il supporto sanitario e la protezione civile».

Accanto a lui volontari e sacerdoti come don Luca Venturelli, parroco di San Carlo Borromeo e cappellano dell’Ordine, sono impegnati ogni domenica nella distribuzione di pasti ai più sfortunati.

Un esercito silenzioso pronto ad agire dove c’è più bisogno, «in attesa – come dice il comandante Palombi – della chiamata di aiuto».

