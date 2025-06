L’Ordine dei giornalisti: «Sì ai cronisti nella Striscia» 

Prima l’incontro con i direttori delle principali testate nazionali sull’informazione su Gaza; ora l’appello per consentire ai reporter di accedere alla Striscia e documentare quel che vi accade. È l’iniziativa avviata dall’Ordine dei giornalisti italiano, per promuovere un racconto completo e accurato dei fatti che stanno angosciando il Medio Oriente e il mondo intero.

L’impegno dell’Ordine è iniziato nei giorni scorsi con la lettera del presidente Carlo Bartoli ai direttori dei quotidiani, delle tv, delle agenzie, per sollecitare un’iniziativa comune per «far rispettare il diritto internazionale a Gaza, anche per quanto la libertà di stampa, e di fermare il tentativo di imporre un black out mediatico sulla tragedia». Tre giorni fa si è svolto un dibattito con i rappresentanti delle varie testate, e ieri questi ultimi hanno firmato – col Consiglio nazionale dell’Ordine – la lettera aperta in cui si afferma che «è indispensabile testimoniare quanto accade a Gaza con gli occhi del giornalismo indipendente: chiediamo al governo italiano di farsi promotore, sia con le autorità israeliane sia in sede europea, di un’iniziativa per consentire l’ingresso nella Striscia ai giornalisti stranieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA