L’ordinanza sui botti ignorata da tanti 

Nessun incidente, per fortuna. Ma la festa di Capodanno, che ha visto l’esibizione in piazza Roma della cantante Gaia (nella foto di Alessandra Chergia), è stata in parte rovinata dalla mancata osservanza del divieto di utilizzo dei botti. In molti hanno ignorato l’ordinanza del sindaco Sanna e hanno salutato il nuovo anno con petardi e perfino ordigni artigianali mettendo a rischio l’incolumità di persone e animali d’affezione. ( m. g. )