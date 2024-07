L’ordinanza: fumo vietato in spiaggia 

Il Comune dichiara guerra a mozzicone selvaggio e vieta il fumo nelle spiagge.

Con una ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Sanna il Comune ha disposto fino al 31 ottobre il divieto di fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle in concessione, e nelle pinete.Il divieto, valido fino a una distanza di 40 metri dalla riva, riguarda tutti.

«Rispetto dell’ambiente e tutela della salute pubblica sono prioritari – osserva il sindaco Sanna -. I rifiuti derivanti dalle sigarette costituiscono materiale non biodegradabile nocivo per l'ambiente. Inoltre, la dispersione sul suolo pubblico e sulle spiagge dei mozziconi di sigaretta viene percepita come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano. Le spiagge sono invase da mozziconi di sigaretta la cui rimozione è molto difficile. Oltre ai danni all’ambiente, la saliva contenuta nei mozziconi può essere un potenziale veicolo di trasmissione di malattie virali».

«Un’indagine di Legambiente rileva che i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune sulle spiagge – aggiunge l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Anche le giornate ecologiche evidenziano la presenza dei mozziconi di sigaretta in quantità preoccupanti. Gli stessi bagnanti sono i primi a denunciare l’invasione delle cicche». Chi non rispetta il divieto incorre in una multa da 25 a 500 euro.

