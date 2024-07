Lord J: «Il nostro rap contro pale eoliche e ogni colonizzazione» 

Squadra che vince non si cambia. Dopo “S’Ammutadori”, “Gigantes”, “Beni Benius” e “Sa terra mia”, Lord J e Sardus Pater sono tornati col nuovo singolo “Sardigna Natzioni”: un grido ancestrale, che invoca il risveglio dell’Isola, attraverso le barre in campidanese di Lord J e la strumentale dal sapore tribale firmata Sardus Pater. Ad accompagnare il brano, al centro dei prossimi live di Lord J, oggi, in apertura di Ketama126 allo Zural Park Festival di Marrubiu e, domani, al Chenecratzas di Quartu (il 29 agosto a Nurachi), il video interamente girato a Neoneli da Francesco Soccol e Carol Carraro, con la partecipazione del gruppo di maschere Sos Corriolos.

Lord J, cosa narra “Sardigna Natzioni”?

«È un grido di battaglia, perché la Sardegna potrebbe essere più indipendente. Siamo stati tanto assoggettati nel tempo, in vari modi, da vari popoli e sembra che questo ci sia rimasto un po’ nella coscienza.Nel pezzo, infatti, dico “poita dde nosus funt papendi”, perché da noi stanno mangiando e mi riferisco alle pale eoliche e a tutti quelli che sono sempre venuti a colonizzare la nostra terra, a sfruttare il territorio e noi continuiamo a non guadagnarci niente. Tanti pensano che servirà a farci abbassare le bollette, ma del resto neanche la Saras è riuscita a fare abbassare il prezzo della benzina e queste sono cose che hanno detto in molti prima di me».

“Siamo in guerra da una vita, gente forte che non si sveglia”, canta nel pezzo. La via d’uscita?

«L’unione, non a caso inizio la strofa dicendo “centu concas, centu berrittas”. Ci vorrebbe più unione e più informazione, io provo a farlo con la mia musica. Molti sono rimasti fossilizzati sull’idea che qui siamo lontani da tutto e che non potremo mai riuscire a fare quello che si riesce a fare in altre regioni, ma vari personaggi hanno dimostrato che volere è potere».

Alcuni li nomina nel brano: Grazia Deledda, Antonio Gramsci, Emilio Lussu.

«Sono la dimostrazione di quanto noi sardi possiamo essere grandi! Nel rap si usa spesso nominare personaggi importanti e a me piace l’idea di nominare personaggi immensi della storia sarda».

Che idea di suono c’è alla base del pezzo?

«Ci piace molto usare i suoni di strumenti della nostra tradizione, qui, infatti, Sardus ha usato molti tamburi e inserito i fischi. Il suono di questo pezzo vuole essere tribale, non a caso nel video ci siamo fatti accompagnare di Sos Corriolos di Neoneli».

Perché erano perfetti per rappresentare il messaggio del brano?

«Sono uno dei gruppi di maschere meno noti, quindi ci piaceva l’idea averli con noi in questo video, dove rappresentano la tribù, il popolo, che ci aiuta in questa rivoluzione simbolica. Siamo molto interessati alle civiltà nuragiche e prenuragiche».

Ad agosto suonerà allo Sziget Festival di Budapest, cosa significa per lei portare così lontano il suo rap?

«Per me è importante fare vedere la nostra cultura all’esterno, ne sono orgoglioso e sono fiducioso che il pubblico dello Sziget la apprezzerà e vorrà approfondire».

