Lord J e Luna Melis: «Le nostre donne sono Janas» Il nuovo brano in anteprima alla SoloWomenRun 

Maria Carta, Pratobello, la figura della donna attraverso la metafora delle leggendarie fate sarde. Tanti spunti evocativi per “Janas”, oggi in uscita su tutte le piattaforme musicali, anticipato da un trailer che gira già su YouTube.

Il brano, tra rap e drill, è firmato dal rapper Lord J, che cura le strofe, con i cori e i ritornelli di Luna Melis, le melodie dell’organetto di Andrea Sollai e la produzione di Milvio. Insieme, lo canteranno a Cagliari, alla SoloWomenRun, l’8 marzo.

“Janas” richiama una figura della tradizione isolana e le Domus de Janas, le case delle fate. Come mai è nata l’idea di questa parola così evocativa?

«Lavoriamo da anni assieme e si parlava di fare un brano. Siamo entrati in sintonia ed è stato tutto abbastanza naturale, avendo anche dei gusti musicali affini. Un argomento così doveva avere un titolo forte. Partivamo dalla base creata da Milvio, a cui si è aggiunta la collaborazione mia e di Luna».

Una delle particolarità è l’incontro tra i generi rap e drill e un organetto. Come si crea un equilibrio tra questi universi senza banalizzarli?

«Bisogna avere profondo rispetto per le culture musicali e fare in modo che si sposino senza che una disturbi o sovrasti l’altra. L’organetto di Andrea è un arricchimento, ma con discrezione. Un tocco in più, assieme a tutti gli altri suoni più classici nel rap».

Anche il sardo campidanese per le rime rap è una marcatura speciale.

«Siamo del Campidano, quindi questa è la nostra variante della nostra lingua madre. Faccio brani in sardo da un po’ di tempo, anche perché trasmettono un’enfasi più profonda, come in questo: una canzone per le donne, simbolo della terra sarda, in lingua sarda».

La donna viene raccontata come simbolo di forza, consapevolezza e rispetto. C’è un messaggio che volete che passi?

«Sì, che la donna è una figura importante nella vita di tutti, che va rispettata per tutto quello che fa, non facendo l’errore di darlo per scontato».

Nel brano citate figure e momenti simbolici della storia sarda, come Maria Carta e le guerriere di Pratobello. Come nasce la scelta proprio di questi riferimenti?

«Sono due riferimenti storici importantissimi. Spesso non si nominano, specie nelle canzoni rap, quindi non ho potuto farne a meno».

Nel testo si parla anche delle difficoltà che le donne affrontano e c’è un pensiero per le vittime di femminicidio. Secondo voi in Sardegna la figura della donna è rispettata o c'è bisogno di maggior impegno sociale?

«Quella strofa è stata scritta qualche mese fa quando purtroppo qui si sono registrati dei casi di femminicidio. Nella Sardegna tradizionale vigeva il matriarcato, la donna era la padrona di casa, come dico nella seconda strofa: aveva il controllo sociale, economico e dell’educazione nella famiglia».

Luna, come vediamo nel trailer del brano, compie un viaggio in un paesaggio sardo. Che significato ha?

«Il trailer fa più o meno intendere che Luna sta cercando la sua strada come donna sarda e percorre un viaggio in territori immersi nella natura, tra boschi e, appunto, Domus de Janas».

C’è un pubblico particolare a cui vi rivolgete?

«Il brano ha una sonorità moderna. Io parlo della mia crescita personale, circondato da molte donne tra famiglia, amicizie e conoscenze, mentre Luna descrive il suo modo di essere una vera donna sarda. Lo potrebbe ascoltare chiunque prestando un po’ di attenzione al testo».

Sarete ospiti della SoloWomenRun: che vuol dire per voi presentare Janas in un evento dedicato alle donne?

«Spero che venga recepito il messaggio e dia almeno un piccolo ma bel contributo».

