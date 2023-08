Lord Byron e il mistero del frate esorcista  

Ex giornalista e investigatore per caso, il cinquantenne Alessandro Nicoli si ritrova alle prese con un intrigo che chiama in causa i grandi libri d’azione, fra Lord Byron e le calli veneziane, offrendo al lettore una visione sconosciuta della laguna lontano dal chiasso dei turisti. Sì, il mondo del giallo italiano si arricchisce di un nuovo protagonista, nato dalla penna dello scrittore e saggista Alberto Toso Fei che firma “Il piede destro di Byron”, Marsilio.

La storia

Tono lieve e prosa svelta, fra momenti adrenalinici e un gran gusto per gli enigmi storico-letterari, Toso Fei innesca l’azione con una gita in barca, durante la quale Nicoli trova un’antica moneta d’oro vicino all’isola abbandonata di San Giacomo in Paludo. Curioso, goffo, seduttore involontario con il senso dell’etica giornalistica, Nicoli si troverà immischiato nell’indagine sul ritrovamento di un teschio e la morte di un frate esorcista che sostiene di aver inventato il Cronovisore, una macchina per superare le barriere del tempo sfruttando le onde energetiche: un’invenzione talmente pericolosa da essere stata smantellata dal Vaticano.

Tirato in mezzo dalla stampa locale, Nicoli seguirà le pagine dei libri del frate che, fatalmente, lo condurranno sulle tracce del maestoso Hypnerotomachia Poliphili ovvero il “Combattimento amoroso di Polifilo in sogno”, un romanzo allegorico, stampato a Venezia da Aldo Manuzio nel 1499 e avvolto dal mistero. E ancora, la moneta ritrovata sul fondo della laguna sarà un viatico per ripercorrere le numerose tracce di Lord Byron, il celebre poeta che scelse Venezia come patria, componendo opere, seducendo donne e progettando imprese virili per farsi beffe di quel piede menomato che l’angosciava. Nicoli si districa nelle calli e Toso Fei – attento conoscitore di Venezia e autore di oltre venticinque opere che ne scandagliano la storia e le leggende – crea un protagonista che usa il dialetto veneziano, svagato in amore ma dotato di grande acume intellettuale che andando in cerca della verità, dovrà fare i conti anche con una dolorosa vicenda del passato, la perdita della sua amatissima Eliana, “inghiottita dalla laguna un pomeriggio d’estate del millennio precedente”.

RIPRODUZIONE RISERVATA