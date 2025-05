L’Orchestra Tipica di Tango del Conservatorio di Cagliari compie 3 anni, ma il cammino del tango nelle aule del Palestrina ha avuto inizio a livello sperimentale nel lontano 2013. Con l’istituzione nel 2022 della prima cattedra di bandoneon riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca in un conservatorio italiano, esempio unico ancora oggi, il progetto coordinato dal concertista e docente Fabio Furia si è sviluppato fino ad assumere una dimensione internazionale. Domenica alle 18.30, nell’Auditorium di piazza Porrino, l’orchestra formata dagli allievi impegnati in questi giorni nel laboratorio guidato da Ignacio Varchausky si presenterà al pubblico per il consueto concerto finale.

Il divo

Sul podio salirà lo stesso Varchausky, direttore argentino considerato uno dei massimi esperti a livello mondiale del repertorio musicale amato da Jorge Luis Borges e reso celebre da Astor Piazzolla. Nato a Buenos Aires nel 1976, contrabbassista, produttore discografico, scrittore e musicista, è fondatore della Orquesta El Arranque (con cui ha registrato 7 album e si è esibito in oltre 150 città negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e Cina) e ideatore e direttore artistico della Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Ma Varchausky è anche il punto di riferimento di TangoVia Buenos Aires, una associazione civile senza scopo di lucro, che ha l'obiettivo di preservare, diffondere e sviluppare la cultura del tango a livello mondiale.

I musicisti

L’organico orchestrale sarà formato da 8 violini, 3 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi, una fisarmonica e ben 10 bandoneon. Tra gli strumentisti anche 5 studentesse Erasmus (tre violiste e due violoncelliste) provenienti da Polonia e Lituania.

Da ascoltare

In programma pagine di Troilo, Francini-Pontier, Francini, D’Arienzo (di cui sarà eseguita la celebre “Cumparsita”), Piazzolla, Pugliese e Balcarce. L’ingresso al concerto è libero.

