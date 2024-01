L’orchestra sinfonica siciliana attacca duramente Beatrice Venezi Il direttore non replica ma l’Italia della musica si divide a metà 

Il 2 febbraio Beatrice Venezi tornerà sul podio del Politeama Garibaldi di Palermo e saranno trascorse due settimane dalle polemiche sollevate da 3 orchestrali, in occasione del doppio concerto del 20 gennaio, che hanno criticato la sua performance. Ma non si è fatto attendere l'attestato di stima del sovrintendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss), Andrea Peria, che ha stigmatizzato il comportamento dei detrattori («3 su 70 orchestrali», dice) e ha evidenziato l'apprezzamento mostrato dai 2000 in sala per la musicista che si esibirà per la seconda volta in pochi giorni sullo stesso podio, come rare volte è accaduto in passato: è capitato al maestro russo Michail Jurowski, scomparso 2 anni fa, e pochi altri.

I musicisti che hanno criticato Venezi hanno anche annunciato che al successivo concerto, piuttosto che incollare gli occhi sulla partitura come accaduto nel precedente, seguiranno i gesti della direttrice, consulente musicale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e direttrice artistica di TaoArte. «Ha solo complicato il nostro lavoro, sarebbe stato più facile suonare senza di lei», ha affermato il flautista Claudio Sardisco. «I suoi gesti non erano coerenti con l'esecuzione musicale».

Nel mezzo della tempesta, la Foss sottolinea che «le prime parti dell'Orchestra prendono le distanze dalle affermazioni rese a titolo personale dai colleghi, perché non corrispondenti alla realtà dei fatti». A sostegno di Venezi intervengono anche i sindacati, spiegando che spetta alle prime parti, dopo aver parlato con tutta l'orchestra, protestare il direttore. Aggiunge il maestro Gabriele Ferro, che ha diretto la compagine siciliana per 12 anni: «Non conosco la signora Venezi e non so come dirige, però prima e dopo la riforma Gelmini dei Conservatori la formazione di un musicista è stata veramente ridotta troppo, per gli strumenti come per la composizione. Questo è il vero problema. Cercare in Italia direttori di grande talento è come vincere un terno al Lotto».

RIPRODUZIONE RISERVATA