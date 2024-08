L’Orchestra Santosuarez domani chiude La luna sotto casa a Quartu 

Spettacoli, cabaret, approfondimenti, laboratori e tanti concerti. È stata un’estate ricchissima a Quartu con le tante iniziative promosse nell’ambito della rassegna istituzionale La luna sotto casa, che ora si appresta alla conclusione. La notte della vigilia di Ferragosto l’ultimo concerto, per una serata di festa, tra balli e puro divertimento con l’Orchestra Santosuarez

Domani, a partire dalle 21.30, sul palco allestito in piazza XXVIII aprile saliranno Luis Torres (pianoforte), Frank Vargas (Timbales), Umberto Nocita (Congas), Juan Carlos Avila (Basso) e Yoris Beltrán (voce). Uno straordinario live, promosso in collaborazione con l'associazione Palazzo d'Inverno, per immergersi nella musica e nella cultura latina e per godere dell’energia e dell’entusiasmo tipici delle esibizioni delle grandi orchestre cubane. La band è infatti un vero caposaldo, un punto di riferimento per il pubblico appassionato del genere.

