L’orchestra Oma senza sala prove 

La big band Oma trasloca causa lavori in corso, ma i musicisti della della formazione musicale più grande del territorio rischiano di restare in silenzio. L’orchestra infatti è rimasta senza sede: i quasi cento musicisti hanno dovuto lasciare qualche giorno fa la sala prove che utilizzava nella Grande miniera di Serbariu. Era l’Auditorium, concesso ora al museo del carbone che a sua volta ha dovuto provvisoriamente traslocare dall’ex Lampisteria per gli ingenti interventi di manutenzione. C’è il rischio che l’orchestra freni (se non addirittura interrompa) la sua attività decennale: il primo concerto risale al 27 giugno 2014 e da allora la band è arrivata a contare poco prima del Covid cento elementi, dai bambini di 5 anni ai nonnini di 80, coprendo tutti e 23 i Comuni del Sulcis Iglesiente.

I disagi

Adesso l’orchestra esegue le prove in un locale privato di circa 50 metri quadrati, con un ristretto numero di musicisti per singola sezione: «Siamo in crisi – spiega il direttore artistico Paolo De Liso – siamo grati al Comune per l’opportunità che ci aveva concesso, ma considerata la conformazione tecnica della nostra orchestra, alle prove dedicate alle piccole sezioni devono seguire costantemente quelle d’insieme il cui esito naturale sfocia nei concerti: iniziano a giungere richieste, anche dalla Penisola, ma la mancanza di una sala adeguata inizia ad avere un peso enorme».

L’appello

L’orchestra, che ad ogni esibizione conta almeno 2mila spettatori, non ne vuole sapere di trovare soluzioni drastiche, sebbene temporanee: «Il nostro – aggiunge il direttore – è un progetto musicale inclusivo anche di persone speciali che con noi hanno trovato una nuova dimensione: non ci passa per la testa di snellire l’organico». È impossibile minare la passione dei musicisti: «Mio figlio è nella Oma da otto anni – racconta Gianni Pischedda, padre di Luca, chitarrista di 15 – e assieme a scuola e sport ha sposato anche questo progetto di crescita musicale che deve superare le difficoltà». L’appello della Oma è unisono: «La questione di una sala prove grande non è un capriccio – testimonia Gianni Fassio, 69 anni, percussionista – un giorno alla settimana veniva dedicato alle prove generali d’insieme: procedere sempre per piccoli gruppi di 8-9 persone è demoralizzante, ma confidiamo che qualche ente pubblico ci venga incontro».

