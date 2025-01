L’orchestra ecostenibile dei bimbi 

Suona l’orchestra della scuola primaria di via San Benedetto. Ma senza violini o chitarre, flauti e bassi. I bambini hanno tra le mani strumenti speciali: buste dell'umido, fogli di carta, cucchiai e bottiglie di plastica.Materiali che il maestro Daniele Pasini ha insegnato a utilizzare come fossero dei veri strumenti, per creare la magia della musica, insegnare il rispetto dell’ambiente e l’importanza del riciclo.

Il progetto

L’idea di mettere su un orchestra ecosostenibile Pasini, che è insegnante di musica, arte e immagine nella scuola primaria di via San Benedetto, l’ha avuta tempo fa. «Quando lavoravo nell’istituto comprensivo di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia» racconta, «allora erano coinvolti 300 bambini. Siamo partiti col solo canto poi si è arrivati a utilizzare gli strumenti: bottigliette riempite di riso per formare delle maracas; bicchieri di plastica impilati e piatti di plastica tenuti insieme dal nastro adesivo».

Un’esperienza che poi ha portato in Sardegna. «L’idea dei saggi strumentali è quella di un “gioco di imitazione collettivo”» aggiunge Pasini, «in cui propongo ritmi e movimenti e i bambini mi imitano a specchio. Con gli anni e l’esperienza, sono arrivate idee diverse. Ho così cominciato a introdurre altri strumenti, come buste dell’umido, quadrati di cartone, cucchiaini, carta».

Applausi a scena aperta

L’ultima esibizione prima di Natale nella chiesa di Santo Stefano, insieme ai bambini della scuola dell'infanzia di via Bonn, è stata un successo. La preparazione coinvolge tutti, a partire dai genitori che devono recuperare gli “strumenti”.«La carta merita un discorso a parte» dice ancora Pasini, «ci divertiamo ad accartocciarla, percuoterla, strapparla e lanciarla a suon di musica e a fine lezione, tutto viene rimesso a posto dagli stessi bambini, invitati a raccoglierla e buttarla nei cestini con metodo e ordine. Le classi, solitamente, tornano più pulite di prima».E poi pronti via tutti a suonare: con la busta dell’umido usata come una spugnetta da strofinare sul pezzo di cartone e con le bottiglie di plastica a dare il ritmo.

La scuola

«Un’esperienza bellissima» dice la dirigente dell’istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù, «mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato. Al saggio di Natale si sono esibiti più di 200 bambini che hanno suonato con materiale di riciclo e sono stati ammirati e applauditi».osì, assicura il maestro Pasini, «prendono consapevolezza del fatto che ci si può divertire con niente, i genitori mi parlano della felicità che si legge nei volti dei loro figli. Negli anni abbiamo accompagnato ritmicamente musica jazz, funky, gospel e classica. La musica è tutta bella e il ritmo è una componente universale». E tutto il materiale usato (carta, cartone, plastica, pastina/riso dentro le maracas e buste dell’umido) è stato riciclato al 100%. I cucchiaini, invece, sono stati riportati a casa.

