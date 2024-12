L’orchestra ambientalista dei bambini 

La chiesa di Santo Stefano ha ospitato venerdì il concerto eco sostenibile dei bambini della scuola dell’infanzia di via Boon e di quelli della primaria di via San Benedetto. Erano più di duecento guidati dal maestro Daniele Pasini a dare forma alla musica con buste, bottiglie di plastica, posate e carta riciclata usati come strumenti musicali per ricreare le musiche di Strauss. E alla fine, una grande ovazione per tutti.

Natale speciale anche per i bambini della scuola di via Alghero che hanno prima stretto un legame con gli anziani ospiti della Casa Alba a cui hanno dedicato canti e poesie e poi hanno realizzato un podcast natalizio insieme all’esperto Simon Luca Olla. Per finire, una sorpresa che ha commosso tutti durante le esibizioni canore dei bambini: a cantare con loro, sulle note di “E sarà Natale”, un’illustre ex allieva di via Alghero, Antea Parodi, figlia di Andrea, che ha voluto condividere la mattinata con bambini, genitori e maestre.

