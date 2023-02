L’oratorio si trasforma in discoteca  

Prima era toccato ai più giovani, adesso è la volta dei più grandi. Non si ferma l’oratorio di Sant’Elena che continua nell’organizzazione di serate discoteca nei locali di via Porcu, per far divertire in modo sano. D’altronde lo avevano chiesto gli stessi genitori dei piccoli che frequentano l’oratorio di organizzare una serata anche per loro.

E così ecco “We love 2000”, il primo party del 2023 con un ritorno al passato di venti e passa anni. L’appuntamento è per sabato alle 20,30. Si comincia con un aperitivo, prima del via alle danze in programma alle 22. In console pronto a lanciare le hit del passato ci sarà come sempre Matteo Pusceddu.

Proprio per andare incontro ai genitori che volessero scatenarsi nelle danze, sarà offerto un servizio di baby sitting. I più piccoli saranno controllati a vista dai ragazzi maggiorenni in una sala diversa da quella dove si svolge il party, dove potranno mangiare, giocare e divertirsi. “We love 2000” è rivolto ai maggiori di vent’anni.

Tutto era cominciato a fine anno con la serata discoteca per i più piccoli, gli under 15, con la musica dei dj e le bibite rigorosamente analcoliche, oltre che la stretta sorveglianza degli adulti. Poi è stata la volta del grande party di carnevale, riservato agli under 18. Adesso è il turno degli over 20 per un’altra serata di sano divertimento. (g. da.)

