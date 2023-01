L’oratorio si trasforma in discoteca 

Chi l’ha detto che non si può andare in discoteca solo per divertirsi, senza bere e per conoscere tanta nuova bella gente? Si può, soprattutto se la discoteca è l’oratorio della chiesa. O meglio, quello della basilica di Sant’Elena che si appresta a vivere un’esperienza unica, «una prima volta nella storia», come annunciano, forse eccedendo con l’enfasi, le locandine. Si chiama “Lollipop party” l’iniziativa in programma sabato e rigorosamente riservata agli under 15, nella sede in via Porcu. «Non fartelo raccontare», annunciano i volantini.

Unico requisito: un “dress code” colorato. E poi proprio come nelle discoteche, l’ingresso comprende con 2 drink (analcolici), tavoli riservati e musica del deejay Matteo Pusceddu, in una luogo del tutto nuovo al mondo dei ragazzi che è appunto quella dell’oratorio di via Porcu. L’idea è venuta ai ragazzi dell’oratorio per cercare di raccogliere fondi per poter partecipare all’evento dell’anno: la Giornata mondiale della gioventù e l’incontro con Papa Francesco, la prima settimana di agosto a Lisbona.

Il progetto

«L’oratorio si trasforma in una discoteca ovviamente con tutti i crismi», spiega il vice parroco della basilica e responsabile dell’oratorio don Gianmarco Lorrai, «sarà una serata di musica negli orari delle prime serate nelle discoteche, per intenderci quelle dedicate ai più giovani dalle 20 e alle 23 sarà tutto finito». I ragazzi saranno «rigorosamente seguiti dagli adulti. Sarà una serata di sano divertimento con bibite analcoliche per dimostrare che ci si può divertire in modo consapevole e pulito». Il sacerdote tiene poi a precisare, «che l’idea non è mia ma proprio dei ragazzi che hanno espresso questo desiderio anche appunto per far passare il messaggio del divertimento sano in un ambiente sano, sotto la direzione dell’oratorio». E per scacciare via quelle immagini di ragazzini giovanissimi che escono dai locali a tarda notte, spesso ubriachi come succede soprattutto d’estate. «Invitiamo tutti gli under 15 a partecipare e siamo sicuri che sarà un’esperienza indimenticabile».

Il resoconto