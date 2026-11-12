Il biliardino, il ping pong. E poi la musica. Il corso di chitarra d’accompagnamento, per imparare a mettere insieme tre accordi e una voce, e scoprire che per stare insieme non serve essere perfetti, basta iniziare a suonare.

All’oratorio “Monsignor Mario Mereu” di Sant’Andrea ci saranno i piccoli laboratori teatrali, dove si potrà ridere, travestirsi, improvvisare, vincere la timidezza dietro una maschera che in realtà ti fa essere più te stesso.

In più i piccoli laboratori creativi, con matite colorate, forbici, colla e fantasia: mani sporche e idee pulitissime. In un tempo in cui i ragazzi si incontrano spesso solo attraverso uno schermo, l’oratorio è un’alternativa vera, concreta, umana. Un luogo dove ci si guarda negli occhi, dove si impara a perdere e a vincere insieme, dove un adulto ti ascolta davvero.

Dove la fede non è una lezione, ma un modo di stare insieme, di prendersi cura l’uno dell’altro. Il sacerdote, morto in circostanze tragiche il 22 settembre 2015, lo sapeva bene. Il suo nome non è solo un ricordo: è un impegno. Continuare a credere nei giovani di Tortolì. Le attività cominceranno già sabato, dalle 16 alle 18. (ro. se.)

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