L’oratorio rinasce con padre Ivan 

I bambini lo chiamano il gigante buono. Per loro è un fratello maggiore. Lo squadrano col naso all'insù. Lui ricambia il sorriso dall'alto dei suoi centonovantatré centimetri. Sguardo dolce, modi gentili. Nel borgo è arrivato da poco ma ha già conquistato tutti. Anche grazie alla musica, la sua passione. Ivan Garro, 34 anni, originario di Cosenza, dirige l'oratorio di Sant'Elia ed è anche il nuovo viceparroco. I giovani sono la sua missione. Non esistono sfide semplici e Sant'Elia non lo è.

Libero da pregiudizi

«Non ero mai stato in Sardegna, non conoscevo il borgo», esordisce, «quando sono arrivato ero libero da qualsiasi pregiudizio». La prima impressione è stata di meraviglia. «Per la straordinaria bellezza», sorride, «mai avrei pensato di ritrovarmi a vivere sul mare. Un sogno che avevo da bambino». L'accoglienza è stata buona. «Vado in giro a piedi», racconta, «c'è gente che mi ferma ed è bello scambiare due chiacchiere. Voglio conoscere le persone, i problemi». Ce ne sono tanti.

I problemi

«La prima volta che sono entrato in un grande palazzo sono rimasto colpito», ammette, «l'ascensore era rotto, le scale al buio. Ho dovuto accendere la torcia del telefonino». Alcuni anziani gli hanno chiesto aiuto. «Ci sono persone con problemi di deambulazione che non escono mai perché abitano ai piani alti e l'ascensore non funziona». Gli hanno mostrato perdite fognarie. «Ciò che mi ha stupito è che il più delle volte non si tratta di problemi temporanei ma di disservizi annosi». E poi c'è la droga. «Lo spaccio è sotto gli occhi di tutti. Si capisce che ai piedi dei palazzi accade qualcosa di strano». Da qui la volontà di fare qualcosa (o almeno provarci). A partire dal rilancio dell'oratorio.

Il rilancio dell’oratorio

«Quando sono arrivato, le uniche attività erano il supporto allo studio e i laboratori creativi». L'idea è incrementare tali servizi e aggiungerne di nuovi. «Il neonato laboratorio di chitarra sta destando interesse», afferma con orgoglio, «si stanno formando piccoli gruppi e mi auguro che cresca ancora. Abbiamo gettato un seme, ne getteremo altri». Tuttavia le criticità non mancano. In primis gli esigui spazi a disposizione.

«Abbiamo una sala con un palco dove si fa anche qualche recita. Non proprio teatro ma va bene, il cruccio è che non abbiamo impianti sportivi nostri». L'educazione fisica si fa nella stessa sala dell'animazione. «Un campo polivalente ci sarebbe, ma è inagibile». Nel frattempo si fa quel che si può. «La sinergia tra Padri Somaschi, Suore di Madre Teresa e Parrocchia è fondamentale», sottolinea, «una mano ce la stanno dando gli abitanti». I collaboratori, tutti volontari, sono una ventina. Incluse mamme e nonne. Ivan Garro appartiene agli Oblati di Maria Immacolata. È stato in Spagna e Romania. Il padre è un giornalista, la madre una pubblicitaria. Laureato in Fisica (oltre che in Teologia) avrebbe voluto insegnare scienze. La vocazione è stata più forte.