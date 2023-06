L’oratorio parrocchiale rinasce grazie ai 60 ragazzi del Grest 

Ogni giorno risuona il motto di san Giovanni Bosco: «L’oratorio è un cortile dove si gioca, una scuola dove si impara, una chiesa dove si prega». Lo ripetono i 60 bambini e ragazzi di Uras che da lunedì partecipano al Grest, il campo estivo della parrocchia guidata da don Roberto Lai. Tanti giovani che tornano a giocare insieme in uno spazio che è rimasto inattivo per qualche anno, l’oratorio di via Sardegna.

«Si inizia alle 8.30 con la preghiera e un inno cantato e animato. Poi si passa al messaggio cristiano del giorno. Fino alle 12 i ragazzi, suddivisi in cinque squadre, fanno attività sportiva e un laboratorio manuale. Lasciando a casa il cellulare, i ragazzi creano una connessione tra di loro, sviluppando rapporti di amicizia», racconta il parroco. A seguire i bambini e i ragazzi, 23 giovanissimi animatori e 20 adulti tra genitori, catechisti e insegnanti. «I bambini hanno un’ammirazione per gli animatori, mentre questi ultimi hanno imparato a essere più responsabili – fa sapere don Lai – L’obiettivo è quello di far nascere lo spirito di squadra: far capire ai partecipanti del Grest che si vince e si perde insieme». L’entusiasmo del Grest ha contagiato il paese, che si è impegnato a dare una mano a don Lai. Alcune associazioni sportive hanno dato la loro disponibilità per far conoscere ai ragazzi le loro attività, mentre l’Auser ha fatto scoprire ai più piccoli le tradizioni del passato.

RIPRODUZIONE RISERVATA