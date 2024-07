«L’orario anti-solleone? Paglietta e acqua fresca, noi obbligati a lavorare» 

Anni sui campi insegnano tante cose, a combattere l’assalto delle cavallette e convivere con la siccità, ma col caldo feroce non c’è rimedio che tenga: «L’unica soluzione è la ritirata». Lo dicono in coro, gli indomiti lavoratori del mondo agricolo. Quelli che anche nella settimana più rovente, dove le spiagge sono affollate come ad agosto, fanno i conti con il caldo africano che toglie il fiato anche all’ombra. Lusso non concesso, a loro, che rientrano tra le categorie indicate dalla freschissima ordinanza a firma della governatrice Alessandra Todde: divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole su tutto il territorio regionale, dalle 12,30 alle 16, per agricoltori, florovivaisti e nei cantieri edili. Atto ben accetto, dal settore a rischio surriscaldamento, ma che per ora porta pochi effetti. Se non qualche perplessità sugli orari.

Si comincia molto presto

Undici città col bollino rosso, Cagliari è l’unica arancione in questo sabato di fine luglio dove si boccheggia solo a uscir di casa. Ma il senso del dovere è forte, così si sfrutta il fresco delle prime luci dell’alba e si tira avanti sino a quando si resiste.

Ore sul trattore

«La regola è semplicissima: prima inizi e prima te ne vai. Sicuramente è umanamente impossibile andare avanti dopo le 11, ma penso che chi sta seduto davanti a una scrivania con il climatizzatore sempre acceso non lo capisca», commenta Efisio Ugas, viticoltore di Donori. «Poi ovviamente dipende dal tipo di lavoro che si fa: nel trattore c’è l’aria condizionata e si resiste, nel cingolato, oltre al caldo micidiale di questi giorni, si aggiunge quello del motore. In pratica siamo a tre gradi in più rispetto al resto dell’umanità. Non è sicuramente piacevole». Così le si tenta tutte per fronteggiare il fiato bollente dell’anticiclone subtropicale: la maglietta in testa e docce continue in mezzo ai campi, dove l’orologio diventa un dettaglio trascurabile e si va avanti basandosi unicamente sul proprio limite di sopportazione.

Passione e sacrificio

Ignazina Loddo, di Barrali, ha 64 anni, oltre venti dei quali trascorsi nel panni della coltivatrice diretta. «Questo è il periodo della raccolta di fagiolini e pomodori, con le temperature di luglio e agosto è faticosissimo, ma chi fa questo mestiere sa che non ci sono ferie né malattia, e anche al caldo ci si rassegna e si prosegue sino a quando non se ne può più», racconta dall’alto della sua esperienza. Dice che la paglietta aiuta, così come gli abiti in cotone e i nebulizzatori sparsi sui terreni, ma nessun miracolo, sia chiaro: soltanto passione e sacrificio che portano a stringere i denti. E anche a non provare invidia per i lavoratori privilegiati che in ufficio convivono con l’aria condizionata: «Certo, da un lato penso siano più fortunati, ma le assicuro che nonostante tutto non farei cambio. La vita sui campi è pesante ma ti dà la libertà che un posto fisso non concede. Quindi meglio sopportare il caldo e quando è troppo fermarsi».

La dura routine

Giovanni Pintus, 38 anni, è un agricoltore nel sangue: «Sono cresciuto sui campi, accompagnavo papà e già da bambino guidavo il trattore». Premessa doverosa per lui che a Serramanna, una delle patrie dei carciofi, è intento a raccogliere i bulbi vecchi. «Iniziamo alle 6,30 del mattino e andiamo avanti per quattro ore circa. È difficilissimo arrivare alle 11, tirare avanti sino a mezzogiorno e mezza sarebbe pericoloso e rischioso. Sfruttiamo la mattina per la raccolta e poi andiamo all’ombra del capannone per incassettare, non si potrebbe fare altrimenti». Ordinanza anticaldo a parte, alla fine è chiaro che il rimedio vero per le alte temperature è solo uno: «La passione, perché è un lavoro massacrante e non più redditizio. Ma se lo ami vai avanti e superi anche il meteo poco clemente».

