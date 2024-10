L’orafo ucciso: «Una tragedia senza movente» 

Sguardo fisso sui giudici, in piedi per tutta l’udienza, Michele Fresi dentro la gabbia degli imputati sembra una statua. Trasmette rassegnazione e piena consapevolezza di quello che sarà il suo processo, davanti ai magistrati della Corte di Assise di Sassari. Fresi, 28 anni, è accusato di avere ucciso il padre Giovanni a bastonate, davanti alla sua abitazione, ad Arzachena. Qualche ora dopo il giorno di Natale dell’anno scorso, la vittima, 58 anni, crolla sotto una pioggia di colpi, quasi tutti alla testa. E Michele Fresi dirà ai Carabinieri: «Vedevo alieni intorno a me, ho ingoiato dieci pastiglie di acido». Per la precisione un allucinogeno, dietilamide dell'acido lisergico. Nella prima udienza del processo, i pm Gregorio Capasso e Claudia Manconi sono netti: «È un omicidio senza movente, una tragedia familiare». E il difensore del giovane, l’avvocato Pier Franco Tirotto, fa subito la sua richiesta, una perizia psichiatrica. I consulenti del legale hanno già diagnosticato un Disturbo oppositivo provocatorio, la Corte risponderà il prossimo dieci dicembre all’istanza di perizia.

L’elenco delle vittime della folle notte di Santo Stefano è lunga. Fresi mulinava una pesante mazza di legno per le vie di Arzachena. Qualcuno è scappato, tante persone si sono barricate nei bar, altri hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel giovane o di essere vicino a lui nel momento sbagliato, quando Fresi era in preda ad orribili allucinazioni. Nel capo di imputazione, oltre al nome della persona uccisa, ci sono quelli della fidanzata dell’imputato e di due carabinieri, che, mentre fermavano Fresi, sono stati colpiti dal giovane. Uno dei militari ha una lesione irreversibile di un occhio. Si sono costituiti parte civile, la compagna di Giovanni Fresi, la fidanzata del giovane parricida e i due carabinieri feriti, assistiti da Giampaolo Murrighile, Jacopo Merlini e Massimo Schirò. Michele Fresi nel carcere di Bancali è seguito da un team di psichiatri, prega e legge la Bibbia.

