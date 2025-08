L’orafo e il vegliardo testimonial 

La festa è doppia: dieci anni di un rapporto molto speciale e cento candeline da spegnere. Una storia che nasconde stima, vicinanza, tenerezza e bene profondo. Nel 2015 Mario Mereu, 57 anni, storico orafo di Baunei, scrive un racconto che diventa un cortometraggio, per promuovere il suo laboratorio e soprattutto per raccontare e coinvolgere il paese. Tra le persone da far cimentare nella recitazione sceglie Pietro Cabras, allora novantenne, ed è così che iniziano a frequentarsi.

L’incontro

«Mi sono avvicinato a lui perché sapevo fosse una persona viva, con grande carisma – racconta Mario – e piano piano ho iniziato a frequentarlo e ad andare a casa sua. Facevamo le prove per il corto, ricordo che la sua parte la scriveva in un fogliettino, per rileggerla ogni volta che serviva. Dopo, passavamo il tempo a chiacchierare davanti al camino, mi raccontava di quando faceva il capraro a Dorgali e io ne approfittavo per conoscerlo meglio facendogli tante domande sulla sua vita, come l’esperienza dolorosa della perdita di sua moglie molto giovane. Siamo entrati subito in sintonia». Mario non ha avuto la fortuna di vivere pienamente suo nonno, l’ha perso quando era ancora bambino, e nel rapporto con zio Pietro ha ritrovato quell’affetto, quel legame unico e di scambio reciproco che si crea naturalmente fra nonno e nipote. Qualche tempo dopo il cortometraggio arriva un’altra idea originale: coinvolgerlo di nuovo, come testimonial fotografico dei suoi gioielli. Non una giovane e bellissima modella, secondo le leggi del marketing, ma un anziano capraro con una vita difficile alle spalle, un viso e un’espressione così intensi da catturare l’attenzione di tutti.

Il nonno adottivo

Camicia bianca, gilet, “sa berritta”e la sua scorza dura. «Per me è diventato quel nonno che non sono riuscito a godermi quando ero piccolo. Il mio desiderio più grande era regalargli una nuova vita, fargli trascorrere da protagonista gli anni che gli restavano da vivere, mi piaceva il pensiero che potesse diventare famoso». Zio Pietro accoglie ancora la proposta, con grande intelligenza, fierezza e ironia, perché in fondo mettersi in gioco è divertente, se hai superato i novant’anni può esserlo ancora di più. Probabilmente il più vecchio testimonial di gioielli, tra poche settimane compirà cento anni. «Questo è destabilizzante – spiega Mario -, perché la sua lucidità, la sua voglia di vivere, di far roteare il bastone come Charlot, scherzare e provocare non fa assolutamente pensare che sulla carta ci siano davvero tutti quelli anni. Questo rapporto con lui lo definisco un regalo che la vita mi ha fatto: lui ha adottato un nuovo nipote e io un nonno che non avevo vissuto. Farei ancora tanto per dimostrargli quanto ci tengo». Il 13 agosto, per zio Pietro Cabras, è prevista una grande festa e Mario sarà fra gli invitati più preziosi.

