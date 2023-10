L’ora più buia della Dinamo 

DINAMO SASSARI 74

DERTHONA TORTONA 94

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 7 (1/3, 1/1, 4 r.), Pisano ne, Treier (0/2, 0/1, 2 r.), Tyree 8 (2/6, 1/2, 1 r.), Kruslin 4 (2/4), Whittaker 5 (1/6, 2 r.), Raspino 4 (1/1), Gentile 5 (1/3, 1/5), Diop 10 (3/6, 5 r.), Gom- bauld 14 (7/8, 5 r.), McKinnie 13 (1/1, 2/3, 3 r.), Charalampo- poulos (0/4, 1 r.). All. Bucchi.

Bertram Tortona : Zerini 5 (1/1 da tre, 2 r.), Baldi 3 (1/2 da tre), Dowe 15 (4/5, 1/2, 1 r.), Candi 9 (1/4, 1/1, 2 r.), Tavernelli (0/1 da tre, 5 r.), Strautins 13 (2/4, 1/2, 4 r.), Baldasso 12 (0/1, 4/9, 2 r.), Daum 14 (2/2, 3/5, 1 r.), Weems 12 (2/4, 2/3, 5 r.), Thomas 2 (0/2, 3 r.), Radosevic 9 (4/4, 3 r.). All. Ramondino.

Arbitri : Borgioni, Valzani e Pepponi.

Parziali : 20-22; 32-49; 51-80.

Note . Usciti per 5 falli: McKinnie al 36’48” (64-86). Tiri liberi Sassari 21/24; Tortona 22/26. Percentuali di tiro Sassari 24/56 (5/15 da tre, ro 8 rd 19); Tortona 29/52 (14/26 da tre, ro 6 rd 23).

Sassari. Un disastro. Preoccupante. Anche Tortona passa al PalaSerradimigni di fronte a una Dinamo che non cresce e mostra qualche problema strutturale. Il punteggio dice 74-94, ma Sassari è finita anche a -30. La svolta di una gara che c’è stata solo nel primo quarto è arrivata nella seconda frazione: Tortona ha piazzato un break di 18-2 che si è rivelato una mazzata per un Banco troppo fragile anche mentalmente. Le riflessioni forse sono già iniziate.

Il dopo gara

Il coach Piero Bucchi: «Pessima partita, dispiace per i tifosi. Questa è la foto della serata». E poi sulla domanda se è preoccupato, risponde: «Qualche pensiero e qualche domanda inevitabilmente ce la facciamo, stiamo ragionando di trovare la via per cercare di risolvere i problemi che ci sono e sono evidenti». Il capitano Stefano Gentile: «Abbiamo toccato il fondo. Dobbiamo ricominciare da zero, concentrarci sul bene della squadra e fare le cose semplici». E poi chiarisce: «Ho iniziato bene, ma ho fatto poi un movimento e ho sentito dolore alla schiena, ho giocato con un antidolorifico».

Cenni di cronaca

Tortona parte forte in difesa ed è trascinata in attacco dall’ex Dowe (applausi per lui): 7-18 al 6’. Il quintetto con gli italiani e Kruslin è più coeso e sembra riaprire la partita: -2 alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione gli ospiti aumentano la pressione difensiva e giocano sul velluto in attacco, perché il Banco si sfalda e incassa un parziale devastante: 22-40 al 16’. Il match è concluso, perché Sassari resta slegata e ad un certo punto è addirittura sotto di 30: 49-79 verso la fine del terzo quarto.

RIPRODUZIONE RISERVATA