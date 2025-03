L’ora di religione non va in crisi 

La crescita del processo di secolarizzazione, che in larga parte in Italia sembra inarrestabile, in provincia di Oristano non sfonda. La Chiesa tiene bene. I dati del ministero della Pubblica istruzione diffusi dall’Uarr, Unione degli atei agnostici e razionalisti, dicono che il numero degli studenti che ha rifiutato l’insegnamento della religione cattolica non va in doppia cifra: 8,8%. Su 14.912 studenti oristanesi, 1.313 hanno detto no all’ora di religione. È vero che il numero va crescendo, 7,09% nel 2023 e 6,52 nel 2022, ma si parla comunque di variazioni minime che non preoccupano ma impongono qualche riflessione sul cambio di direzione.

Il quadro

«In realtà noi abbiamo avuto un calo irrisorio – sostiene l’arcivescovo, Roberto Carboni- nel raffronto 2022/’23 la risposta dei ragazzi e delle famiglie è ancora molto alta, nella diocesi di Ales-Terralba per esempio siamo intorno al 95%, ben al di sopra della media nazionale». La differenza di qualche punto in percentuale è legata a Oristano città, in conseguenza del maggior numero di studenti e di istituti superiori (licei, scuole professionali, magistrali), discipline che non si trovano in altri paesi dell’Oristanese, eccezion fatta in misura ridotta per Bosa.

I dati in città

I dati dicono che su 4mila studenti delle superiori solo 727 rispondono picche alla chiamata dell’ora di religione, pari al 18,1%. Scende il livello scolastico e calano anche i no religione, 76 su 820 pari al 9,2%. Nella scuola primaria su 1.118 studenti, 46 non se ne avvalgono (pari al 4,1 per cento). Infine l’Infanzia su 374 bambini, 17 sono per il no ovviamente su indicazione dei genitori (poco più di 4 su 100). In totale Oristano città con il 13,7% complessivo contribuisce a tirare su, anche se non più di tanto, la media di chi lascia il banco all’ora di religione.

In provincia

Nei paesi succede il contrario, con l’eccezione di Terralba che con il 23,4% degli studenti alle Superiori conduce la classifica provinciale dei “negazionisti”. Il dato del Comune scende al 9,6 per cento con l’ingresso degli altri ordini scolastici. A Cabras la percentuale non arriva al 3 e a Bosa, nonostante il 10,6% del liceo, non va oltre il 6. «La proposta educativa è accolta in modo positivo, sia come percorso scolastico religioso sia come insegnamento e come raccordo interdisciplinare con il curricolo scolastico dei diversi ordini di scuola – aggiunge l’arcivescovo Carboni -I “non avvalentesi” sono in numero superiore nella secondaria di secondo grado (superiori) perché spesso si sceglie il non far niente oppure l’uscita. Nell’adolescenza non sempre è facile fare scelte adeguate, infatti è molto alta anche la percentuale dell’abbandono scolastico».

RIPRODUZIONE RISERVATA