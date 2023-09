L’ora di Luna Rossa  Via alle prime sfide 

È finalmente arrivato per Luna Rossa il debutto nell’edizione numero 37 della Coppa America, il più prestigioso trofeo del mondo della vela agonistica. Il team italiano sarà oggi in acqua a Vilanova i la Geltru per la prima giornata delle America’s Cup World Series. La formazione convocata per l’occasione da Max Sirena è quella annunciata: Checco Bruni, Jimmy Spithill, Ruggero Tita e Marco Gradoni i timonieri; Umberto Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro i trimmer. Il principale obiettivo degli italiani è riuscire a classificarsi tra le prime due barche al termine delle otto regate di flotta che si svolgeranno oggi e domani. Questo permetterà loro di accedere alla fase finale di domenica, in cui si disputerà un match race testa a testa per determinare il vincitore dell'evento.

Ieri sono state portati a termine tre test regata in cui è stato confermato l’ottimo stato di forma del sailing team italiano, che è risultato secondo, ancora una volta, solo ai neozelandesi, esattamente come quanto emerso dalle practice race disputate un mese fa a Barcellona. Le prestazioni dei velisti italiani di questi giorni hanno un valore significativo: Luna Rossa ha dedicato gran parte della sua campagna alla ricerca e allo sviluppo progettuale, riducendo di conseguenza il tempo di allenamento in acqua.

