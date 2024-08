L’ora di Kamala, Chicago blindata per la convention dem 

Chicago. È l'ora di Kamala Harris, che potrebbe fare la storia diventando la prima presidente donna, nonché di colore. Dopo il Trump-show alla convention repubblicana, i riflettori sono puntati sul nuovo ticket presidenziale guidato dalla vicepresidente. In una Chicago blindata fra le manifestazioni pro-Gaza e la presenza di molti vip, si apre domani la kermesse dei democratici che incoronerà pubblicamente Harris e il suo numero due, il governatore del Minnesota Tim Walz.

All'appuntamento la vicepresidente si presenta con i sondaggi che la indicano in lieve vantaggio su Donald Trump anche negli Stati in bilico, inclusa quella North Carolina che i democratici sognano di strappare ai repubblicani. Il “Kamalanomenon” ha colto di sorpresa tutti gli osservatori: nell'arco di pochi giorni Harris è riuscita a restituire speranza agli elettori liberal, riaccendendo quell'entusiasmo che non si vedeva dai tempi di Barack Obama. Divenendo il nuovo simbolo della cultura pop, la vicepresidente “rock-star” sta facendo tremare i repubblicani che, di fronte alla sua ascesa, temono di perdere non solo la Casa Bianca ma anche il Congresso.

La strada verso la vittoria però non è tutta in discesa per Harris. Nonostante l'entusiasmo e lo svanire dell'ipotesi recessione per gli Usa, Kamala deve ancora conquistare gli uomini bianchi e quelli afroamericani, le categorie più restie a votare una donna per la presidenza. Ma non essendo più il 2016 - anno della sconfitta di Hillary Clinton -, la vicepresidente e i democratici sperano nell'impresa, per la quale la convention democratica è un tassello cruciale. Alla kermesse sono attesi tutti i grandi nomi del partito. Domani saranno protagonisti Joe Biden e proprio Hillary Clinton. Martedì toccherà a Barack Obama mentre mercoledì, la serata di Walz, sarà la volta di Bill Clinton. Harris sarà incoronata nella serata finale di giovedì. In tanti sognano l'arrivo di Taylor Swift e Beyoncé.

