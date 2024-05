L’ora di don Piras, la parrocchia in festa I fedeli: orgogliosi di lui 

Ci sono le bandierine colorate davanti alla chiesa di Sacro Cuore. La festa è qui dove c’è tutto il quartiere a dare il suo abbraccio affettuoso a don Antonello Piras. Per omaggiare nel migliore dei modi il suo ingresso ufficiale come parroco nella chiesa del Sacro Cuore, ci si stava preparando da giorni. Le donne intente a confezionare i dolci, gli uomini ad allestire il teatro e l’oratorio. Perché alla fine, la chiesa non bastava. Per far sì che tutti potessero assistere alla messa, è stato infatti necessario allestire un maxi schermo nel teatro parrocchiale.

Anche Baturi

Nessuno è voluto mancare in questo giorno così speciale. C’era l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, c’erano i sacerdoti provenienti dalle altre parrocchie, c’erano tutte le associazioni, il gruppo teatrale e c’erano centinaia di fedeli. E poi le autorità comunali, il sindaco Graziano Milia e la presidente del consiglio Rita Murgioni. Qui, nel cuore di Quartu, dove batte forte l’anima più popolare della città, si fa così: ci si aiuta tutti e quando c’è da accogliere lo si fa nel migliore dei modi. E poco importa se don Antonello in questa chiesa c’è già da circa un anno come amministratore parrocchiale, che peraltro sarebbe dovuto essere un incarico provvisorio, ma la nomina ufficiale a parroco, che resta e che guida, è tutta un’altra cosa.

I fedeli

«Adesso don Antonello è davvero il nostro parroco e noi siamo felicissimi» dice Giorgia Siddi, presidente del gruppo teatrale Sacro Cuore, «quella che ci lasciamo alle spalle è stata per noi una settimana bella e intensa, ci aspettavamo tanta gente, ma forse ce n’è anche di più». Poco distante Peppino Angius aggiunge, «quella che succede oggi è una cosa molto particolare. In genere il parroco che arriva non lo conosciamo e cerchi di metterti in vista, di fare bella figura. Invece don Antonello lo conosciamo e ci conosce già dal momento che da un anno era amministratore parrocchiale. E lui con i suoi modi gentili si è già fatto conoscere da tutta la città. Siamo strafelici di averlo come parroco». E ancora Monica Congiu, «mi sono trasferita da poco in un altro quartiere ma la mia parrocchia era e resterà questa. Il quartiere di Sacro Cuore ha lavorato tantissimo per fare questa festa».

La festa

La serata è iniziata con una piccola processione nel piazzale. Da qui l’ingresso in chiesa e la messa con l’arcivescovo che ha fatto <i miei più cari auguri a don Antonello. Gli auguro tutto il bene e che la comunità lo accolga con tutto il bene e fraternità>. Commosso il sacerdote che alla fine della lunghissima omelia ha ringraziato tutti e ha inviato alla grande festa organizzata in suo onore tra il teatro e il cortile dell’oratorio. In un anno speciale in cui la chiesa, a ottobre, festeggerà i settant’anni.

