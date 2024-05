L’ora delle scelte per una città moderna e a misura di cittadino  

È bastato il primo argomento - cantieri e traffico - per infiammare il dibattito tra i cinque aspiranti sindaci di Cagliari. Tutti attorno a un tavolo al forum dell’Unione Sarda: confronto sereno ma appassionato tra i giornalisti e Emanuela Corda (Alternativa), Giuseppe Farris (CiviCa 2024), Claudia Ortu (Cagliari Popolare), Alessandra Zedda (Centrodestra) e Massimo Zedda (Campo Largo). Quasi tre ore di domande e risposte, l’incrocio di temi nevralgici per provare a dare un volto al capoluogo del futuro in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Il cortocircuito tra lavori in corso e viabilità di una città che vede ogni giorno il movimento di oltre centomila auto ha acceso il dibattito: «Pianificazione, strade alternative, informazione», le ricette degli aspiranti sindaci, proiettati anche sul nuovo fronte mare. Sono pronti a correggere il progetto di via Roma tra l’incertezza del piano verde e l’impatto sul traffico: molti dubbi sulla “strada-trincea” , il sottopasso che può richiedere tempi lunghi per la realizzazione. Dai cantieri alla mobilità il passo è cortissimo. Zedda e Zedda, Farris, Corda, Ortu hanno idee differenti sul tracciato della metropolitana, mentre sembrano d’accordo sulla «scarsa funzionalità» delle attuali piste ciclabili, «frammentate e pericolose». Il paradosso: non piacciono né ai ciclisti né agli automobilisti.

I cinque in corsa per Palazzo Bacaredda non sottovalutano la questione sicurezza che agita molti cagliaritani. La microcriminalità «in aumento» con «tanti episodi non denunciati» spinge i candidati a studiare il problema. Idee articolate in modo differente: maggiore presenza di forze dell’ordine e necessità di rivitalizzare i quartieri («spazi culturali, iniziative sociali») sia nel centro storico che nelle periferie. Nel dibattito anche il problema della raccolta rifiuti e dell’emergenza discariche: i dati sulla differenziata sono positivi «ma c’è una sensazione generale di servizio carente». I candidati guardano al prossimo appalto e propongono isole ecologiche, cassonetti interrati, lavaggio delle strade e lotta contro chi non paga la Tari.

Infine il mercato di San Benedetto. La voce è unanime: non piace il progetto di riqualificazione («si snatura il cuore pulsante della città per un non meglio identificato progetto turistico»), non piace la struttura provvisoria di piazza Nazzari, non piace l’idea di trasferimento dei box.«Ha fatto bene la commissaria a fermare tutto, ora vediamo cosa si può fare per migliorare la situazione».