L’ora della verità per l’Italia 

Domani a Tallinn con l’Estonia, il 14 ottobre a Udine contro Israele: le prossime due gare per l’Italia s’annunciano uno snodo decisivo in ottica Mondiali. Vincerle come all’andata un mese fa, possibilmente segnando tanti gol e subendone il meno possibile, consoliderebbe il secondo posto nel girone, che vale i playoff, e porterebbe a preparare al meglio la sfida a novembre con la capolista Norvegia

Entusiasmo

Nell’attesa, il gruppo azzurro un obiettivo lo ha già centrato e lo ha fatto capire Sandro Tonali: «Questa Nazionale ha ritrovato coraggio, ha ricominciato a martellare. Gattuso ci trasmette amore per la maglia azzurra e la voglia di tornare ad essere super competitivi», ha detto il centrocampista del Newcastle, «l’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarci è tantissima, ci divertiamo. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d’acqua, alla prima rete subita ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio». Con questo spirito i calciatori si stanno preparando a Coverciano per partecipare alla Coppa nel 2026 dopo il flop nelle ultime due edizioni.

«Vorrei rigiocare la partita con la Macedonia del Nord», ha ribadito l’ex milanista riferendosi a quella persa nel 2022 per 1-0 costata l’approdo al Mondiale in Qata, «andò tutto storto, facemmo 30 tiri e bastò uno loro per punirci. Il pallone pesava 50 chili». Poi l’apertura al ritorno in Italia: «Tutto è possibile, ma non adesso perché a Newcastle ho trovato il mio equilibrio».

«Un premio»

A Roma gioca invece Bryan Cristante, tornato in azzurro dopo oltre un anno: «Bisogna essere ottimisti perché questo gruppo è forte, è cresciuto e sta lavorando benissimo in un clima sereno», ha detto il centrocampista giallorosso, «Gattuso ha scritto la storia di questa Nazionale ed è sempre stato un trascinatore. Personalmente era finita un po’ male all'Europeo, anche per questo sono contento di essere di nuovo qui. L’Italia va meritata giocando bene e con continuità. Giusto dare spazio anche ai giovani per farli crescere, ma le fondamenta devono essere costituite da chi dimostra o ha dimostrato di essere un giocatore importante nel proprio club. Un invito da friulano ai miei corregionali? Dopo la notizia che tutti volevamo», ha detto riferendosi all’accordo di pace su Gaza, «spero che a Udine lo stadio si riempia per la partita con Israele, abbiamo bisogno dei nostri tifosi per avere una marcia in più».

La formazione

Suona la carica anche Federico Dimarco: «Dobbiamo andare al Mondiale in tutti i modi. Cerchiamo di vincere tutte le partite e poi staremo a vedere cosa accadrà fra Norvegia e Israele». Ieri gli azzurri nel pomeriggio hanno svolto il terzo allenamento del raduno: Gattuso medita di schierare contro l’Estonia un 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, Bastoni e Calafiori centrali, Di Lorenzo e Dimarco esterni, in mediana Tonali e Barella e in attacco la coppia Kean-Retegui. I dubbi maggiori al momento riguardano le fasce (dopo i forfait di Zaccagni e Politano) con Raspadori, Orsolini, Cambiaghi, Cambiaso e Spinazzola in corsa per due posti. Oggi la rifinitura, poi verso le 15 il volo charter da Firenze per Tallinn.

