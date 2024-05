L’ora della verità della giunta Soddu: «Sono sereno» 

Una seduta decisiva per il futuro dell’amministrazione Soddu. È quella che oggi, alle 16.30, vedrà il Consiglio comunale convocato per l’approvazione del bilancio di previsione. Il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, ostentata sicurezza. «Vado in Consiglio sereno - dice Soddu - Vediamo cosa succederà, tenuto conto che non essendoci stata la riunione dei capigruppo, obbligatoria in base al regolamento, i consiglieri non sono in grado di confermare la loro partecipazione».

Dichiarazioni che fanno intuire una seduta tesa dopo la decisione presa dal presidente Sebastian Cocco di convocare immediatamente il consiglio dopo che lo stesso Soddu, senza maggioranza, una settimana fa aveva ritirato poco prima dell’apertura delle votazioni il Bilancio dai punti all’ordine del giorno. Si è aperta una trattativa interrotta dalla convocazione arrivata dopo l’ultimatum della Regione che impone il 24 come data ultima per il voto in aula del documento contabile «Abbiamo avuto delle interlocuzioni con i vari gruppi politici per ricomporre la maggioranza, ma non si sono concretizzate, anche perché - spiega il primo cittadino – hanno necessità di qualche giorno in più».

RIPRODUZIONE RISERVATA