L’ora della maturità, via alla prova d’italiano 

Davanti alle scuole dell’Isola si è ripetuto l’ormai tradizionale rito del coro sulle note di Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Nessuno dei maturandi però ha fatto tardi perché oggi è in programma la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti. Da domani - per la seconda prova scritta - si seguono gli indirizzi delle singole scuole

L’esercito dei candidati

In Sardegna, secondo quanto comunicato dall'Ufficio scolastico regionale, saranno 12.378 i candidati coinvolti nelle prove finali. Il 7,1 per cento degli studenti dovrà invece ripetere l’anno: è il record di non ammessi in Italia, che ha una media del 3,5 per cento A garantire il regolare svolgimento dell'esame 395 commissioni, ciascuna con un presidente e un totale complessivo di 1.320 commissari esterni. A livello territoriale Cagliari e il Sud Sardegna registrano il numero più alto di candidati, con 5.827 studenti, di cui 116 esterni. Seguono Sassari con 3.912 candidati, di cui 111 esterni, Nuoro con 1.561 (14 esterni) e Oristano con 1.078 (15 esterni). In tutta Italia sono 524.415 gli studenti impegnati nell’esame di maturità.

Il toto-temi

Guerra e intelligenza artificiale nel toto-temi. Ma con molte possibili sorprese. Domani ancora scritti, ma con le prove specifiche per ogni tipologia di scuola. E quindi, dopo la correzione delle prove, cominciano gli orali. Molte scuole hanno già pubblicato i calendari: avanti sino a luglio inoltrato.

Verso una riforma

«Vogliamo tornare a chiamare “Esame di Maturità” quello che 25 anni fa è stato definito “Esame di Stato”, fa sapere il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che annuncia l’imminente riforma dell’esame. « In un’epoca in cui gli adulti tendono a tornare adolescenti e gli adolescenti non hanno quindi un riferimento certo, sottolineare la centralità della maturità è doveroso». Lo ha detto in un’intervista a Skuola.net: «La maturità deve contemplare una valutazione integrale della persona. All'orale bisogna avviare una riflessione che possa far emergere la persona a 360 gradi».

Gli auguri di Valditara

Silenzio sulle tracce di oggi: «Me le sono già dimenticate», prosegue il ministro. «Le tracce sono state decise alcuni mesi fa su alcune proposte degli ispettori ministeriali, poi sono state dimenticate, confesso che non me le ricordo. Arrivano delle proposte, discutiamo, valutiamo quali sono le più adeguate. Valditara dà poi i consigli agli studenti: «L'importante è arrivare preparati e affrontare le prove con consapevolezza e maturità. Il ripasso fino a notte inoltrata, per mia esperienza, accresce la tensione e ti impedisce un sonno tranquillo». L’invito quindi a un approccio sereno degli oltre 500mila studenti italiani alle prove che cominciano oggi. «Un grande in bocca al lupo».

