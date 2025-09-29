VaiOnline
Vallermosa-Siliqua.
30 settembre 2025 alle 00:40

L’ora del racconto, letture per i bambini in biblioteca 

Partirà a breve, nelle biblioteche dell’Unione dei Comuni “Nuraghe di Monte Idda e Fanaris”, che comprende Vallermosa , Siliqua , Villaspeciosa e Decimoputzu , il progetto “L’ora del racconto”, destinato ai bambini dai tre ai nove anni.

In ciascuna biblioteca, da ottobre fino a maggio 2026, per due volte al mese, si terranno degli incontri di un’ora svolti da un operatore specializzato. I bambini, divisi per fascia d’età, potranno cimentarsi nelle letture animate e partecipare ai laboratori creativi. Gli interessati dovranno iscriversi nella biblioteca del paese di residenza e compilare un modulo online. Saranno accettati dieci partecipanti per ciascun gruppo. (a. cu.)

