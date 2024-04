L’ora dei turisti: «Boom di prenotazioni» 

Guai a parlare di stagione record. Di certo però l’estate che sta per arrivare farà registrare un boom di prenotazioni per alberghi, b&b, affittacamere e affitti di case nel capoluogo e nella sua area vasta. Le proiezioni fanno pensare a un’invasione di turisti con una buona capacità di spesa. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, il taglio estivo delle rotte low cost – passate dai 91 collegamenti del 2023 alle 81 di quest’anno - lascerà il segno, con una stima di meno 10 per cento sui fatturati, solo in parte compensata da un leggero aumento delle tariffe.

Stagione positiva

Fausto Mura è il presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Le prenotazioni, tutto sommato, stanno andando molto bene in città e nelle località costiere del Sud Sardegna. Non dimentichiamo che sono in corso guerre che condizionano i flussi», afferma Mura. «Si preannuncia una buona estate, anche se risentiremo certamente della riduzione delle rotte effettuate dalle compagnie low cost». In città sono presenti 20 alberghi, in grado di offrire circa 3.000 posti letto e 400 buste paga. Hotel per la maggior parte di alto livello: il 90 per cento è quattro stelle o più. Anche la nazionalità degli ospiti è in linea con gli altri anni. «La metà sono sardi – precisa il presidente di Federalberghi Sud Sardegna – il resto dei viaggiatori arriva da Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e, soprattutto a settembre, Svizzera».

Approccio scientifico

Martino Di Martino, oltre che esperto del settore, è stato uno dei promotori del “Destination Management Organization” (Dmo), un progetto elaborato da Sintur, con partner di livello internazionale, che avrebbe dovuto coadiuvare l’amministrazione comunale a identificare le strategie più adeguate per proiettare il capoluogo sul mercato del turismo, mettendo in relazione il pubblico con il privato. «Purtroppo, dopo un inizio entusiasmante nel 2019, non sono più arrivati segnali da Palazzo Bacaredda». Di quell’esperienza è rimasto il bagaglio tecnologico e umano. «I nostri previsionali sulla stagione turistica sono eseguiti con gli strumenti del businees. In pratica conosciamo le prenotazioni perché leggiamo i dati reali delle strutture». Come sta andando? «A Cagliari abbiamo una media di prenotazioni tra il 30/34 per cento, tutto sommato con ricavi in linea con lo scorso anno. Questo perché il leggero calo di prenotato è stato compensato da un altrettanto leggero aumento delle tariffe». Secondo le statistiche del Dmo, quest’anno il costo medio di una stanza è di 80 euro a notte, due in più rispetto al 2023. L’aumento, come detto, ha compensato il calo di occupazione dell’1,7 per cento. Determinante, per il calcolo dei guadagni, anche il canale di vendita. Se avviene attraverso tour operator e agenzia (che rappresenta il 24,9% del totale) il ricavo medio per camera è di 62,3 euro, con le agenzie online (31,9%) 99,1 euro, diretto (38,7%) 100,6 euro, attraverso il sito web (4,5%) 82 euro a notte.

La previsione

Come si annuncia la stagione? «Ci aspettiamo che il picco delle prenotazioni per luglio e agosto arrivi dopo giugno, con la chiusura delle scuole», afferma Di Martino. In questi mesi il mercato rallenta ma non si ferma. «Maggio è il mese preferito da tedeschi e svizzeri, che si prendono una pausa tra agosto e luglio, per poi ritornare a settembre e in bassa stagione».

