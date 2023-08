L’ora dei testi scolastici, stangata per le famiglie Spesa media: 300 euro 

Che studiare costi sacrificio si sapeva. E che costi anche in euro non è certo una novità, però il rincaro dei libri di testo per la scuola dell’obbligo quest’anno è più salato: cinque per cento in più rispetto all’anno scolastico 2022/23, per una spesa che - a seconda del corso di studi - viaggia tra i 200 e i 300 euro per studente. E si parla solo dei libri, perché poi c’è il corredo scolastico ed, eventualmente, l’abbonamento per i trasporti.

La scuola è gratis. Andare a scuola, e frequentarla, invece costa sempre più. E mentre le famiglie già impoverite dall’inflazione che viaggia per ora al 6% su base annua piangono, gli editori si difendono: l’aumento del prezzo dei libri di testo, dicono, è del 5%, quindi «di una parte dell’inflazione ci stiamo facendo carico noi».

Gli editori

A fare la figura dei tagliagole delle famiglie meno abbienti, gli editori a quanto pare non ci stanno. Almeno, è quel che risulta dall’analisi di Massimo Delrio, presidente regionale dell’Anarpe, cioè l’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali. In sintesi, sono gli agenti per i testi scolastici. «Alimentari, carburanti, energia hanno subito impennate nei prezzi», esordisce Delrio, «invece i libri aumentavano di pochi spiccioli l’anno: l’incremento dei costi di produzione e di trasporto dei testi, per gli editori, non è più sopportabile». Ci sarebbe lo scoglio rappresentato dalla legge che fissa un tetto di spesa annuo per i testi scolastici degli studenti, che viaggia fra i duecento e i trecento euro a seconda dell’anno di corso e dell’indirizzo didattico delle scuole. «Una norma del 2012», aggiunge Delrio, «stabiliva che il tetto di spesa per studente fosse da elevare ogni anno in base al tasso d’inflazione. Si è fatto per due anni, poi dal 2014 non è più accaduto». Tutto questo, in un mercato - quello dei libri di testo - che in Italia fattura settecento milioni di euro l’anno.

I librai

Alessandro Cocco, titolare della storica libreria cagliaritana che porta il suo cognome ed editore con La Zattera, si preoccupa prima di tutto di smentire la voce secondo cui ogni libro di testo sia aumentato di tre euro: «I prezzi medi sono fra i trenta e i quaranta euro, gli aumenti variano da cinquanta centesimi a un euro. Detto questo, l’aumento del prezzo dei testi scolastici è un problema che esiste da sempre. Non tutte le famiglie», aggiunge Cocco, «sanno che il libraio, per quanto riguarda i testi per la scuola, può rilasciare certificazioni che consentono alle famiglie di scaricare una parte della spesa sostenuta per acquistare i libri per i figli». Il libraio conferma il giochino delle nuove edizioni che nulla aggiungono a quanto c’era nelle precedenti, ma fanno sì che i numeri delle pagine non corrispondano più. Dice però che il disagio è un altro: «Quasi tutte le famiglie acquistano i testi scolastici a settembre, col rischio che alcuni vadano esauriti e che quindi i loro figli non li abbiano mentre il docente va avanti con le spiegazioni dei singoli argomenti». Cocco conferma la spesa di trecento l’euro l’anno alle medie e alle superiori, «ma vale per il primo anno di corso: alcuni testi hanno valore triennale, altri biennale, e poi ci sono i dizionari che, in molti casi, sono conservati dagli studenti per sempre, visto che occorrono per tutta la vita.

La Regione

Per le famiglie con il reddito Isee più basso, ci sono le borse di studio dello Stato. Alla Sardegna spettano in totale poco più di quattro milioni di euro, per quest’anno scolastico, per l’acquisto dei testi per gli studenti. E siccome c’è il rischio che potrebbero non bastare, e accade sempre, la Regione mette mano al portafogli: l’assessorato alla Pubblica istruzione guidato da Andrea Biancareddu finanzia borse di studio da duecento euro ciascuno, per un totale di 4,2 milioni. Servono per garantire i fondi per l’acquisto dei testi da parte di famiglie con Isee inferiore ai 14.650 euro previsti dalla legge. I poverissimi sono serviti. I poveri “normali”, invece, i testi scolastici li devono pagare, a meno che i figli non smettano di andare a scuola, come sempre di più fanno. È sparito il diritto, ora trionfa il rovescio allo studio.

