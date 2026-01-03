VaiOnline
04 gennaio 2026 alle 00:16

L’ora dei saldi, caccia a scarpe e vestiti 

Da ieri sconti e promozioni, il 60% dei sardi ha deciso di fare acquisti 

Con l’avvio dei saldi in Sardegna quasi 6 potenziali clienti su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. Abbigliamento (90,9%) e calzature (80,1%), rende noto Confcommercio, sono le categorie di prodotti più gettonati, seguite da accessori (41%) e articoli sportivi (40%).

Circa 7 consumatori su 10 acquisteranno sia sul canale fisico che digitale, mentre meno di 1 su 10 lo farà solo online. Il 53,3% degli acquirenti comprerà esclusivamente ciò di cui ha bisogno, il 19,3% dichiara di preferire la qualità al prezzo mentre il 18,9% baserà la scelta sul prezzo.

Oltre la metà dei consumatori ha modificato le abitudini di acquisto a causa dei cambiamenti climatici e, di questi, il 18,9% ha rinviato l’acquisto di capi pesanti, mentre il 21,5% sta acquistando un abbigliamento più leggero per via di inverni meno rigidi. Un dato confermato anche dall’80% delle imprese che evidenziano un ritardo nell’inizio della domanda di abbigliamento invernale.

Aspettative

In linea con lo scorso anno le aspettative delle imprese sul numero di clienti che entrerà in negozio. Il 65% degli imprenditori proporrà sconti fino al 30% e il 56,6% prevede che il negozio sarà visitato da nuovi clienti.

Per otto imprese su dieci i saldi invernali incideranno fino al 20% sulle vendite annuali complessive. Il 38% degli imprenditori segnala una riduzione dei ricavi nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Luci e ombre

Assoutenti rileva che «anche quest'anno per molti consumatori gli sconti sono iniziati con largo anticipo, tra pre-saldi, offerte riservate, vendite “private” e promozioni online, rendendo sempre più difficile orientarsi tra prezzi reali e sconti effettivi". E quindi chiede «maggiore trasparenza sui saldi. Il periodo promozionale è ormai esteso per diversi mesi, dal Black Friday fino a gennaio - spiega il presidente Gabriele Melluso - e questo crea confusione» sulla reale convenienza.

