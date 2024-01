L’ora dei presidenti, oggi le candidature 

Inizia la fase due. Per settimane le coalizioni si sono fatte la guerra in casa propria: il centrodestra impegnato a sciogliere il nodo del candidato presidente, il centrosinistra a provare ad averne uno invece di due che non se le sono mandate a dire. La presentazione delle liste, e oggi dei candidati governatori in Corte d’Appello a Cagliari, aprono ufficialmente la contesa in vista del voto del 25 febbraio. Per Paolo Truzzu (centrodestra) l’avversario non risponderà più al nome di Christian Solinas ma a quelli di Alessandra Todde (Campo Largo a trazione Pd-M5S) e Renato Soru (Coalizione Sarda). La deputata del M5S ha sempre parlato della necessità di arginare «le destre», ma solo ora può dare un nome a chi le rappresenta, consapevole di doversi guardare da Soru che non ha mai avuto parole tenere per il M5S. Soru che continua incentrare la sua campagna prevalentemente sui temi e che mette i due avversari più o meno sullo stesso piano perché «nominati entrambi dai partiti romani».

Oggi solo Truzzu, dalle 8, sarà in tribunale per la presentazione della candidatura. Todde e Soru manderanno due delegazioni. Dovrebbe esserci anche Lucia Chessa (Sardegna r-esiste). quarto candidato alla presidenza. Domani, invece, gli uffici circoscrizionali decideranno quando procedere ai sorteggi per il posizionamento nella scheda elettorale dei simboli delle coalizioni e delle singole forze politiche.

Tutti contro tutti

La partita dei presidenti ora è chiara. Parallelamente si gioca quella molto più complessa dei 1400 candidati per sessanta posti nell’Assemblea sarda. Alle Regionali – dove è previsto il voto disgiunto, cioè la possibilità di indicare il candidato governatore di una coalizione e il candidato consigliere di un’altra – resiste il sistema delle preferenze: chi è in corsa può solo cercare di prendere il numero di voti più alto possibile, questo rende la battaglia molto dura, senza esclusione di colpi anche all’interno di una stessa coalizione.

La partita a Cagliari

In ognuno degli otto collegi si consumeranno sfide all’ultimo voto. Cagliari è il territorio forse più difficile per tutti. Gli assi nella manica di FdI si chiamano Fausto Piga (consigliere uscente), Corrado Meloni (ex segretario partitcolare di Paolo Truzzu), Solange Pes (che inizialmente sembrava potesse candidarsi con i sardisti). Il Psd’Az può contare su Nanni Lancioni, consigliere vicinissimo al presidente uscente Solinas, e su Gianni Chessa (assessore al Turismo). Forza Italia vive lo choc dell’assenza di Alessandra Zedda e punta sul vice coordinatore Ivan Piras, sull’assessora Ada Lai e sul presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco.

I Riformatori hanno scelto la strada del ricambio generazionale puntando su Umberto Ticca, Giorgio Angius e la presidente del Cal Paola Secci. Alleanza Sardegna sull’ex sardista Stefano Schirru, Sardegna al centro 20Venti su Stefano Tunis e Dino Cocco, l’Udc su Alice Aroni e l’ex assessore leghista Mario Nieddu. La Lega ha l’uscente Andrea Piras, l’assessora Valeria Satta e un possibile asso nella manica, l’ex FdI Enrica Anedda.

Il gioco è duro anche nel centrosinistra: in casa Pd sono schierati il segretario Piero Comandini, Annamaria Busia, i consiglieri comunali Camilla Soru e Matteo Lecis; i Progressisti hanno Francesco Agus e Alessio Alias, l’Alleanza Rossoverde punta su Eugenio Lai e Maria Laura Orrù; PsI-Sardi in Europa su Lorenzo Cozzolino e Claudio Cugusi, nel M5S si ripresenta Michele Ciusa, e la lista Uniti per Alessandra Todde propone Laura Caddeo e Giovanni Dore; Carla Cuccu è in Fortza Paris. In casa Soru, l’ex Dem Romina Mura e la giornalista Flavia Corda corrono per Progetto Sardegna, il consigliere uscente Franco Stara per Più Europa Azione. (ro. mu.)

