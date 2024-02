L’opzione chirurgica in casi specifici 

La chirurgia è una soluzione?

Il termine mal di schiena identifica un dolore nella parte bassa della schiena. Quando l’origine del dolore è vertebrale e le cure conservative mediche e fisioterapiche non danno un risultato sufficiente si valuta l’opzione chirurgica. Gli interventi più invasivi sono riservati ai casi più severi dove compaiono sintomi irradiati agli arti inferiori o deficit neurologici. In casi selezionati esistono tecniche chirurgiche mininvasive da eseguire in anestesia locale, come la laserdiscectomia percutanea per l’ernia del disco o la neuromodulazione con radiofrequenza nella sindrome delle faccette articolari lombari.