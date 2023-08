L’opposizione: «Troppe sterpaglie, territorio a rischio» 

È stato un pomeriggio di paura, quello di due giorni fa, per tanti sestesi a causa di un incendio che ha lambito la periferia. L’opposizione va all’attacco con Michela Mura, capogruppo del Pd: «Ben due incendi di grosse dimensioni», scrive in un comunicato, «hanno interessato Sestu: le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a case, aziende e addirittura a una scuola e a un centro ludico, impegnando per ore forze dell’ordine e volontari, con la chiusura di ben due ingressi alla città. Solo un caso non ci sono state vittime».

Mura punta il dito sul problema della vegetazione non tagliata, come invece prevede un’ordinanza: «Già con un’interrogazione del 17 luglio il gruppo del Partito democratico e di Progetto per Sestu hanno chiesto alla sindaca chiarimenti sull’incuria nel territorio, ricevendo in cambio banali e irresponsabili rassicurazioni su avvisi personali ancora in corso ai proprietari delle aree. È assolutamente irresponsabile che non si sia provveduto a far rispettare l’ordinanza sindacale del 24 maggio, intervenendo dove necessario per garantire la sicurezza pubblica».

Il pericolo, conclude Mura, è che «incuria, mancato rispetto delle ordinanze, mancata vigilanza e interessi da accertare alimentino le fiamme anche l'anno prossimo, se non si adottano misure adeguate di prevenzione».

