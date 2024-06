L’opposizione: «Taglio dell’erba in ritardo nelle zone balneari» 

Opposizione all’attacco a Sant’Antioco per lo sfalcio dell’erba lungo le strade per le località balneari.

«È evidente e sotto gli occhi di tutti il problema - dice la capogruppo di opposizione Ester Fadda - non è concepibile che a giugno inoltrato non sia ancora attivo in maniera efficace lo sfalcio dell'erba nelle località balneari». La consigliera fa un paragone tra l’attività del Comune su qysto settore e quella degli altri enti: «È paradossale che le zone di competenza della Provincia, ente commissariato senza struttura politica, siano pronte e impeccabili: Is Pruinis, località Canai fino alla rotonda di Coequaddus che porta a Peonia Rosa. Dall'altra parte, quelle di competenza del Comune, come la strada per Cala Sapone, versano ancora in stato di abbandono. Davvero grave, dopo 7 anni di mandato doversi far tirare le orecchie per un semplicissimo sfalcio d’erba». Per l’opposizione si tratta di un danno d’immagine per la città, ma anche il rischio incendi è sottovalutato: Non ci resta che affidarci alla buona sorte», conclude Ester Fadda.

«Si hanno ragione, sul fatto che la Provincia ha fatto, come al solito dietro nostre sollecitazioni, la pulizia degli spazi verdi di sua competenza - replica il sindaco Ignazio Locci - ora noi raccogliamo le loro e andiamo avanti con il nostro piano di lavoro che, voglio assicurare all’opposizione, è molto pieno».

